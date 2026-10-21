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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 21 October 2026 (18:40 IST)

ആർഎസ്എസ് പുരുഷകേന്ദ്രീകൃതം, അവരുടെ സ്വന്തം സ്ത്രീകൾ പോലും എനിക്കൊപ്പമുണ്ട്: രാഹുൽ ഗാന്ധി

Rahul Gandhi
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (17:43 IST)
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ആര്‍എസ്എസ് പുരുഷകേന്ദ്രീകൃതമായ സംഘടനയാണെന്നും സ്ത്രീകള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് കീഴിലാണെന്ന വിചാരമാണ് ആര്‍എസ്എസിനുള്ളതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ വിമര്‍ശനം. ആര്‍എസ്എസ് പുരുഷന്മാര്‍ മാത്രം ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ കള്‍ട്ടാണെന്നാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറയുന്നത്.
 
ആര്‍എസ്എസ് പുരുഷന്മാര്‍ മാത്രം ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ കള്‍ട്ടാണ്. അവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത് സ്ത്രീകള്‍ പുരുഷന്മാരുടെ അധീനതയിലാണെന്നാണ്. ഞാന്‍ ശിവശക്തി എന്ന സങ്കല്പത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആര്‍എസ്എസിനെതിരായ പോരാട്ടം ഞാന്‍ ആശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റൊരു മനോഹരമായ കാര്യമെന്തെന്നാല്‍ അവരുടെ സ്വന്തം സ്ത്രീകളില്‍ പലരും തന്നെ എന്റെ പക്ഷത്താണ്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കുറിച്ചു.
 
അതേസമയം രാഹുലിന്റെ പരാമര്‍ശം അറിവില്ലായ്മയും അപക്വതയും നിറഞ്ഞതാണെന്നും സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിയില്‍ എത്ര സ്ത്രീകള്‍ക്കാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രമുഖ പദവികള്‍ നല്‍കിയത് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും തെലങ്കാന ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ എന്‍ രാമചന്ദര്‍ റാവു ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ എത്ര വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ടെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ബിജെപി നിരവധി വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ രാജ്യത്തിന് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും രാമചന്ദര്‍ റാവു പറഞ്ഞു.
 
അതേസമയം കാര്യങ്ങള്‍ പഠിച്ചിട്ട് വേണം വിമര്‍ശനം നടത്താനെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ബിജെപി എംഎല്‍എ റാം കദം പറഞ്ഞു. ആര്‍എസ്എസിന് സ്ത്രീകള്‍ക്കായി പ്രത്യേക വിഭാഗമുണ്ടെന്ന കാര്യം രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കറിയില്ലെ എന്ന ചോദ്യവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു.ALSO READ: പെട്രോളിയം മന്ത്രി ആളത്ര വെടിപ്പല്ലല്ലോ, ജെഫ്രീ എപ്സ്റ്റീനുമൊപ്പമുള്ള ഹർദീപ് സിങ് പുരിയുടെചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് പ്രതിപക്ഷം
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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