പൂജ അവധി പോലുള്ള ലോട്ടറികൾ 2027ൽ ഇല്ല, പൊതു അവധികൾ അധികവും ഞായർ, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ
തിരുവനന്തപുരം : പൂജാ അവധിയുടെ ആലസ്യത്തില് ഇരിക്കുന്ന സര്ക്കാര് ജീവനക്കാര്ക്കും വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും ഇരുട്ടടി പോലെ 2027ലെ പൊതു അവധി ദിനങ്ങള് പ്രഖ്യാപിച്ച് സര്ക്കാര്. ഒക്ടോബര് 18-ന് പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനപ്രകാരം 21 ദിവസങ്ങളാണ് പൊതുഅവധി പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാല് പ്രധാന ആഘോഷങ്ങളായ ഈസ്റ്റര്, തിരുവോണം, സ്വാതന്ത്ര്യദിനം, വിജയദശമി എന്നിവ ഞായറാഴ്ചകളിലും രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചകളിലുമായാണ് വരുന്നത്. ഇതോടെ ഈ അവധി ദിനങ്ങള് വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും നഷ്ടക്കണക്കിലാകും. 2027ലെ മിലാദ്-ഇ-ഷെരീഫ് രണ്ടാം ശനിയും ഓഗസ്റ്റ് 15 ഞായറാഴ്ചയുമാണ്. ഒന്നാം ഓണം സെപ്റ്റംബര് 11 രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചയാണ്. തിരുവോണ ദിനം സെപ്റ്റംബര് 12 ഞായറാഴ്ചയാണ്.
പ്രധാന പൊതുഅവധി ദിനങ്ങള് ഒറ്റനോട്ടത്തില്
ജനുവരി - മാര്ച്ച്:
മന്നം ജയന്തി - (ജനു 2, ശനി)
റിപ്പബ്ലിക് ദിനം - (ജനു 26, ചൊവ്വ)
മഹാശിവരാത്രി - (മാര്ച്ച് 6, ശനി)
ഈദുല് ഫിത്തര് - (മാര്ച്ച് 10, ബുധന്)
പെസഹ വ്യാഴം (മാര്ച്ച് 25)- ദുഃഖവെള്ളി (മാര്ച്ച് 26)
ഏപ്രില് - ഓഗസ്റ്റ്:
അംബേദ്കര് ജയന്തി - (ഏപ്രില് 14, ബുധന്)
വിഷു - (ഏപ്രില് 15, വ്യാഴം)
മെയ് ദിനം - (മെയ് 1, ശനി)
ബക്രീദ് - (മെയ് 17, തിങ്കള്),
കര്ക്കടക വാവ് - (ഓഗസ്റ്റ് 2, തിങ്കള്)
ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി - (ഓഗസ്റ്റ് 24, ചൊവ്വ)
അയ്യങ്കാളി ജയന്തി - (ഓഗസ്റ്റ് 28, ശനി)
സെപ്റ്റംബര് - ഡിസംബര്:
മൂന്നാം ഓണം - (സെപ്റ്റംബര് 13, തിങ്കള്)
നാലാം ഓണം - (സെപ്റ്റംബര് 14, ചൊവ്വ)
ഗുരു ജയന്തി - (സെപ്റ്റംബര് 15, ബുധന്)
ഗുരു സമാധി - (സെപ്റ്റംബര് 22, ബുധന്)
ഗാന്ധി ജയന്തി - (ഒക്ടോബര് 2, ശനി)
ദീപാവലി - (ഒക്ടോബര് 28, വ്യാഴം)
ക്രിസ്മസ് - (ഡിസംബര് 25, ശനി).
നിയന്ത്രിത അവധികള് (Restricted Holidays)
അയ്യാ വൈകുണ്ഠ സ്വാമി ജയന്തി - (മാര്ച്ച് 4, നാടാര് സമുദായം)
ആവണി അവിട്ടം - (ഓഗസ്റ്റ് 17, ബ്രാഹ്മണ സമുദായം)
വിശ്വകര്മ്മ ദിനം - (സെപ്റ്റംബര് 17, വിശ്വകര്മ്മ സമുദായം) എന്നിവ അതത് വിഭാഗക്കാര്ക്ക് നിയന്ത്രിത അവധിയായി ഉപയോഗിക്കാം.