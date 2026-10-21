സോഷ്യല് മീഡിയയില് മുതിര്ന്ന സിപിഐ(എം) നേതാവിനെ അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തിയതിന് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ കേസ്
പത്തനംതിട്ട: സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെ മുതിര്ന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാര്ക്സിസ്റ്റ്) നേതാവിനെ അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് കേരളത്തിലെ ഒരു കോണ്ഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു.സി.പി.ഐ(എം) മുതിര്ന്ന നേതാവായ 72 വയസ്സുകാരന് കെ.പി. ഉദയഭാനു നല്കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അടൂര് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗവും കോണ്ഗ്രസ് നേതാവുമായ ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയാണ് കേസിലെ പ്രതി.
ഒക്ടോബര് 17-ന് ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടില് ഒരു സന്ദേശം പോസ്റ്റ് ചെയ്തതായി എഫ്.ഐ.ആറില് (എകഞ) പറയുന്നു. ഉദയഭാനുവിന്റെ പൊതുജീവിതത്തെയും സ്വകാര്യ ജീവിതത്തെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു പൊതുപ്രവര്ത്തകന് എന്ന നിലയില് അദ്ദേഹത്തെ അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്താനും സമൂഹത്തില് അസ്വസ്ഥതകള് സൃഷ്ടിക്കാനും ഈ പോസ്റ്റ് ലക്ഷ്യമിട്ടതായി എഫ്.ഐ.ആറില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.