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  4. Opposition leaders questions hardeep puri's alleged meeting with epstein
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 21 October 2026 (16:48 IST)

പെട്രോളിയം മന്ത്രി ആളത്ര വെടിപ്പല്ലല്ലോ, ജെഫ്രീ എപ്സ്റ്റീനുമൊപ്പമുള്ള ഹർദീപ് സിങ് പുരിയുടെചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് പ്രതിപക്ഷം

ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നത്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (16:46 IST)
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കുപ്രസിദ്ധ ലൈംഗിക കുറ്റവാളി ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനുമൊപ്പം കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ട് പ്രതിപക്ഷം. കോണ്‍ഗ്രസ്, തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്, എന്‍സിപി(ശരദ് പവാര്‍ വിഭാഗം), ശിവസേന(യുബിടി) തുടങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളാണ് ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചത്. ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നത്.
 
സ്പ്സ്റ്റീനെ താന്‍ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിനിധി സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നുമുള്ള ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരിയുടെ മുന്‍ വാദങ്ങളുടെ മുനയൊടിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍. എപ്സ്റ്റീനുമൊത്തുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെ പറ്റി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം. ആര്‍എസ്എസും വലതുപക്ഷവും സ്ത്രീകളെ തുല്യരായി പരിഗണിക്കില്ല എന്നതിന് ഇനി എന്തെങ്കിലും തെളിവ് വേണോ എന്നാണ് ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് സുപ്രിയ ശ്രീനാഥെ ചോദിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഒപ്പം നിര്‍ത്താനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമായെന്നും സുപ്രിയ പരിഹസിച്ചു.
 
അതേസമയം ആരുടെ സന്ദേശവുമായാണ് ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി എപ്സ്റ്റീനെ കണ്ടതെന്ന ചോദ്യമാണ് ശിവസേന ഉദ്ദവ് താക്കറെ വിഭാഗം നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. കൂടുതല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ വരാനിരിക്കുന്നതെയുള്ളുവെന്നും എക്‌സില്‍ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില്‍ സഞ്ജയ് റാവത്ത് പറഞ്ഞു.
 
 പ്രതിനിധി സംഘത്തിനൊപ്പമാണ് പോയതെന്നാണ് മുന്‍പ് ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി പറഞ്ഞിരുന്നത്. അങ്ങനെ സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്നോ നാലോ തവണയാണ് എപ്സ്റ്റീനെ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോള്‍ ബാക്കി പ്രതിനിധികള്‍ മേശയ്ക്കടിയില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്ന് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് എം പിയായ മഹുവ മോയ്ത്ര പരിഹസിച്ചു.
 
എപ്സ്റ്റീനെ താന്‍ ഒരിക്കലും നേരിട്ട് കണ്ട് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നല്ലെ ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി പറഞ്ഞിരുന്നത്, ഇനി എന്താണ് മറുപടിയെന്ന് സിജെപി നേതാവായ അഭിജീത് ദീപ്‌കെയും ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചു ചോദിച്ചു.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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