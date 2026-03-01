പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഗൾഫിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കി, പ്രവാസികൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 1 മാര്ച്ച് 2026 (07:59 IST)
കൊച്ചി: പശ്ചിമേഷ്യയില് ഇറാന്-ഇസ്രയേല് യുദ്ധസാഹചര്യം രൂക്ഷമായതോടെ കേരളത്തില് നിന്നുള്ള ഗള്ഫ് വിമാന സര്വീസുകള് താറുമാറായി. സുരക്ഷാ മുന്കരുതലിന്റെ ഭാഗമായി യുഎഇ, കുവൈത്ത് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള് തങ്ങളുടെ വ്യോമപാതകള് താല്ക്കാലികമായി അടച്ചതോടെയാണ് കേരളത്തിലെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളില് നിന്നുള്ള സര്വീസുകള് റദ്ദാക്കിയത്. ഇതോടെ വിസ കാലാവധി തീരാറായവരും അവധി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങേണ്ടവരുമായ നൂറുകണക്കിന് പ്രവാസികള് ദുരിതത്തിലായി.
വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ സാഹചര്യം
കൊച്ചി (CIAL) വിമാനത്താവളത്തില് നിന്ന് മാത്രം വിവിധ ഗള്ഫ് നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള 18-ഓളം വിമാനങ്ങളാണ് ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയുമായി റദ്ദാക്കിയത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് എട്ട് സര്വീസുകളും കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര് വിമാനത്താവളങ്ങളില് നിന്നുള്ള നിരവധി എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്, ഇന്ഡിഗോ സര്വീസുകളും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദുബായ്, അബുദാബി, ഷാര്ജ, ദോഹ, കുവൈത്ത്, മസ്കറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ബാധിച്ചത്.
യാത്രക്കാര്ക്ക് ജാഗ്രതാ നിര്ദ്ദേശം
നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുന്പായി യാത്രക്കാര് തങ്ങളുടെ വിമാനത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അതത് വിമാനക്കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. എയര് ഇന്ത്യ, ഇന്ഡിഗോ തുടങ്ങിയ കമ്പനികള് തങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെയും സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയും തത്സമയ വിവരങ്ങള് പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. റദ്ദാക്കിയ ടിക്കറ്റുകള്ക്ക് മുഴുവന് തുകയും തിരികെ നല്കുമെന്നോ (Refund) അല്ലെങ്കില് മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് മാറ്റി നല്കുമെന്നോ കമ്പനികള് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഡിജിസിഎ നിര്ദ്ദേശം
സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, ഇറാന്, ഇസ്രയേല് ഉള്പ്പെടെ 11 രാജ്യങ്ങളുടെ വ്യോമപാതകള് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറല് ഓഫ് സിവില് ഏവിയേഷന് (DGCA) ഇന്ത്യന് വിമാനക്കമ്പനികള്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുള്ള മേഖലകളിലൂടെ വിമാനങ്ങള് പറക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ഈ നടപടി. മേഖലയില് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് വരെ വിമാന സര്വീസുകളില് അനിശ്ചിതത്വം തുടരാനാണ് സാധ്യത.
പ്രവാസികള് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങാന് സാധിക്കാതെ വിമാനത്താവളങ്ങളില് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് വിമാനത്താവളങ്ങളില് പ്രത്യേക ഹെല്പ്പ് ഡെസ്കുകളും തുറന്നിട്ടുണ്ട്.