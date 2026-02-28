ശനി, 28 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രതിഷേധത്തെ തുടര്‍ന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് 'ദി കേരള സ്റ്റോറി 2' പ്രദര്‍ശനം റദ്ദാക്കി

The Kerala Story 2, kerala story, beef, kerala story movie, കേരള സ്റ്റോറി 2, കേരള സ്റ്റോറി, ബീഫ്, കേരള സ്റ്റോറി സിനിമ
Kerala Story 2
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 28 ഫെബ്രുവരി 2026 (20:51 IST)
2026 ഫെബ്രുവരി 27 ന് ദി കേരള സ്റ്റോറി 2: ഗോസ് ബിയോണ്ട് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തി. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ ചിത്രത്തിന് നിശബ്ദമായ പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. കൊച്ചി, തൃശൂര്‍, കോഴിക്കോട് എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളില്‍ പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കിയതിനാല്‍ പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും തിരക്ക് കുറവാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു തിയേറ്ററില്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഷോയും റദ്ദാക്കി. കോടതി അനുമതി നല്‍കിയിട്ടും ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി.

കേരള ഹൈക്കോടതി ദി കേരള സ്റ്റോറി 2 പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രദര്‍ശനത്തിനെതിരെ പ്രകടനങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു തുടര്‍ന്ന് പ്രദര്‍ശനം റദ്ദാക്കി. മാള്‍ ഓഫ് ട്രാവന്‍കൂറിലെ സിനിപോളിസിന് പുറത്ത് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഒത്തുകൂടുകയും ചിത്രത്തിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം കേരളത്തില്‍ അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിംഗ് കുറവാണെന്ന് വ്യാപാര റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ലുലു മാളിലെ പിവിആറില്‍ രാവിലെ 10 മണിയോടെ 68 ടിക്കറ്റുകള്‍ മാത്രമേ വിറ്റുപോയിട്ടുള്ളൂവെന്ന് ബുക്ക് മൈഷോയില്‍ ലഭ്യമായ ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :