ശനി, 28 ഫെബ്രുവരി 2026
ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷം: കൊച്ചിയില്‍ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കി, കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഗള്‍ഫ് സര്‍വീസുകള്‍ തടസ്സപ്പെട്ടു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 28 ഫെബ്രുവരി 2026 (19:52 IST)
കൊച്ചി: ഗള്‍ഫിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ഇറാന്‍ മിസൈല്‍ ആക്രമണം തുടരുന്നതിനാല്‍ വ്യോമഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള നിരവധി വിമാനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കി. പുറപ്പെട്ട വിമാനങ്ങള്‍ സുരക്ഷിത മേഖലകളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കി. ഇറാനിയന്‍ വ്യോമാതിര്‍ത്തിയിലൂടെയുള്ള യാത്ര സുഖകരമല്ലെന്ന് തോന്നിയതിനാല്‍ വിമാനക്കമ്പനികള്‍ സര്‍വീസുകള്‍ നിര്‍ത്തിവയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാല്‍ പുലര്‍ച്ചെ 2.38 ന് മസ്‌കറ്റിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ഒമാന്‍ എയര്‍വേയ്സ് വിമാനം പാതിവഴിയില്‍ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു.

ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3.40 ന് കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന് ദോഹയിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കി. വൈകുന്നേരം 5.20 ന് കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് ജിദ്ദയിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനം, വൈകുന്നേരം 7.15 ന് കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന് ദോഹയിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനം, രാത്രി 7.25 ന് കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന് ഫുജൈറയിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനം, രാത്രി 9.30 ന് കണ്ണൂരില്‍ നിന്ന് ഷാര്‍ജയിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനം, വൈകുന്നേരം 6.20 ന് കൊച്ചിയില്‍ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനം എന്നിവയാണ് റദ്ദാക്കിയ മറ്റ് വിമാനങ്ങള്‍.

ഇന്‍ഡിഗോയുടെ ഗള്‍ഫ് സര്‍വീസുകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും നിര്‍ത്തിവച്ചതോടെ മുന്‍കൂട്ടി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ കുടുങ്ങി. സര്‍വീസുകള്‍ എപ്പോള്‍ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല.


