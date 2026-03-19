'സ്വതന്ത്ര' പോരിനു സുധാകരൻ; വാർത്താസമ്മേളനം 12 ന്, ബിജെപിയുമായും ചർച്ച?

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 19 മാര്ച്ച് 2026 (08:44 IST)
കെ.സുധാകരൻ കോൺഗ്രസ് വിട്ടേക്കും. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ണൂർ സീറ്റ് നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സുധാകരൻ കടുത്ത നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് രാവിലെയുണ്ടാകും. ഈ പട്ടികയിൽ കണ്ണൂരിൽ തന്റെ പേരില്ലെങ്കിൽ പരസ്യമായി പ്രതിഷേധം അറിയിക്കാനാണ് സുധാകരന്റെ തീരുമാനം.
എംപിമാർ മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിൽ എഐസിസി ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്. അതിനാൽ സുധാകരനു മാത്രമായി ഇളവുണ്ടാകില്ല. നിയമസഭാ സീറ്റ് ഉറപ്പ് നൽകിയാണ് തന്നെ കെപിസിസി അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കിയതെന്നും പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കാൻ നേതൃത്വം തയ്യാറാകണമെന്നുമാണ് സുധാകരന്റെ നിലപാട്.
അതേസമയം കണ്ണൂരിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി സുധാകരൻ മത്സരിച്ചേക്കും. ബിജെപി നേതാക്കളും സുധാകരനുമായി അനൗദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കോൺഗ്രസ് സീറ്റ് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായോ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായോ മത്സരിക്കാമെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് സുധാകരൻ ഇപ്പോൾ.