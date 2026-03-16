'ദയവായി മാറിനിൽക്കൂ, ജീവൻമരണ പോരാട്ടമാണ്'; സുധാകരനോടു അപേക്ഷിച്ച് കോൺഗ്രസ്

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 16 മാര്ച്ച് 2026 (09:05 IST)
നിയമസഭാ സീറ്റിനായുള്ള പിടിവാശി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നു കെ.സുധാകരനോടു അപേക്ഷിച്ചു കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം. ദേശീയ നേതൃത്വവും സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും സുധാകരന്റെ കാലുപിടിച്ചാണ് അനുനയശ്രമം നടത്തുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ സാഹചര്യം മനസിലാക്കണമെന്നും ഇത്തവണ ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാനത്ത് ശിഥിലമായി പോകുമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം സുധാകരനെ അറിയിച്ചു.
എംപിയായ സുധാകരനു സീറ്റ് നൽകിയാൽ മറ്റു എംപിമാരും ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കും. അത് പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കും. എംപിമാർ കൂട്ടത്തോടെ മത്സരിച്ചാൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് സുധാകരൻ പാർട്ടിക്കു വഴങ്ങണമെന്നാണ് ദേശീയ, സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ ആവശ്യം. കണ്ണൂരിൽ സുധാകരനുമായി അടുപ്പമുള്ള പ്രാദേശിക നേതാക്കളെയാണ് അനുനയ ചർച്ചകൾക്കായി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദേശീയ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സുധാകരനുമായി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
അനുനയ ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലും നിയമസഭാ സീറ്റ് വേണമെന്ന വാശി സുധാകരൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. തന്റെ ആവശ്യം ഉചിതമെന്നാണ് സുധാകരന്റെ നിലപാട്. കണ്ണൂർ സീറ്റ് നൽകാമെന്ന് തനിക്കു നേരത്തെ ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽനിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ണൂരിൽ സ്ഥാനാർഥിയാക്കാമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉറപ്പ് നൽകിയതിന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ സുധാകരൻ വാശി വിടാതെ നിൽക്കുന്നത്.