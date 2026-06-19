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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 19 June 2026 (10:41 IST)

കൊച്ചി കപ്പല്‍ശാലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കപ്പലില്‍ 'ഐ ലവ് പാകിസ്ഥാന്‍' സന്ദേശം കണ്ടെത്തി; പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

Vizhinjam port
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (10:41 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (10:45 IST)
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കൊച്ചി: കൊച്ചി കപ്പല്‍ശാലയിലേക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കായി കൊണ്ടുവന്ന കപ്പലില്‍ 'ഐ ലവ് പാക്കിസ്ഥാന്‍' എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കപ്പല്‍ശാല ആദ്യം ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം നടത്തുകയും പിന്നീട് വിവരങ്ങള്‍ പോലീസിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഇതുവരെ എഫ്ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉടന്‍ തന്നെ കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ സംഭവ ദിവസം കപ്പലില്‍ കയറിയ ആളുകളില്‍ നിന്ന് പോലീസ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും. സ്ഥിരം ജീവനക്കാരെയും കരാര്‍ തൊഴിലാളികളെയും പ്രത്യേകം ചോദ്യം ചെയ്യും.
 
വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികളും അന്വേഷണത്തില്‍ പങ്കുചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് കപ്പലില്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്. ഏകദേശം 8,000 ജീവനക്കാര്‍ കപ്പല്‍ശാലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇവരില്‍ ആരാണ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഹാജരാകാതിരുന്നതെന്ന് അധികൃതര്‍ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. 
 
2019-ല്‍ ഐഎന്‍എസ് വിക്രാന്തില്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിനിടെ ഹാര്‍ഡ് ഡിസ്‌കുകള്‍ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സംഭവം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മുന്‍ സുരക്ഷാ അന്വേഷണങ്ങളുമായി പോലീസ് കേസിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. നാവികസേനയുടെ കപ്പലുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 12-ലധികം കപ്പലുകള്‍ നിലവില്‍ കപ്പല്‍ശാലയില്‍ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്.
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ശ്രീനു എസ്
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