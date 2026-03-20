പേരാവൂരിൽ കാലുവാരാൻ ഉറച്ച് സുധാകരൻ; കോൺഗ്രസ് ക്യാംപിൽ ആശങ്ക

രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 20 മാര്ച്ച് 2026 (08:44 IST)
കെ.സുധാകരൻ കലാപക്കൊടി താഴ്ത്തിയെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ക്യാംപിൽ ആശങ്ക തുടരുന്നു. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ സീറ്റുകളിൽ സുധാകരൻ പക്ഷം കാലുവാരമോ എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആശങ്ക. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾക്കായി താൻ പ്രചാരണത്തിനു ഇറങ്ങുമെന്ന് സുധാകരൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അതിൽ കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിനു വിശ്വാസക്കുറവുണ്ട്.
സുധാകരൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പാർട്ടിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നതായി കാണിക്കുമെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾക്കെതിരായ പ്രവർത്തിച്ചേക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. നിയമസഭാ സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിൽ സുധാകരനു ഇപ്പോഴും കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. ദേശീയ നേതൃത്വം ഇടപെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് താൽക്കാലികമായെങ്കിലും സുധാകരൻ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
പേരാവൂരിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫിനെതിരെ സുധാകരൻ പക്ഷം ശക്തമായ നീക്കം നടത്തിയേക്കാം. സണ്ണി ജോസഫിനെ കെപിസിസി അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചത് സുധാകരനാണ്. നിയമസഭാ സീറ്റിനു തനിക്കു അർഹതയുണ്ടായിട്ടും സണ്ണി ജോസഫ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തോടു തനിക്കായി നിലപാടെടുത്തില്ല എന്നതാണ് സുധാകരന്റെ വിഷമം. പേരാവൂരിൽ സുധാകരൻ പക്ഷത്തിന്റെ വോട്ടുകൾ തനിക്കെതിരായ പോൾ ചെയ്യപ്പെടുമോ എന്ന പേടി സണ്ണി ജോസഫിനുമുണ്ട്.