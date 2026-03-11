ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. ദേശീയം

എൽപിജി ക്ഷാമം രൂക്ഷം, ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ വിൽപന കുതിക്കുന്നു

വില്പനയും അന്വേഷണങ്ങളും വര്‍ധിച്ചതോടെ ഇന്‍ഡക്ഷന്‍ കുക്കര്‍ നിര്‍മാണക്കമ്പനികളുടെ ഓഹരിവിലയും ഇന്ന് കുതിച്ചു.

LPG shortage, Induction cooker, Middle east crisis
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 11 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:28 IST)
രാജ്യമാകെ എല്പിജി ക്ഷാമം ആഞ്ഞടിക്കുകയും സിലിണ്ടര്‍ വിതരണത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതോടെ ഇന്‍ഡക്ഷന്‍ കുക്കര്‍ വില്പന കുതിച്ചുയരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച മുതല്‍ ഓണ്‍ലൈനിലും ഷോറൂമുകളില്‍ നിന്നും അസാധാരണമായ വില്പനയും അന്വേഷണങ്ങളുമാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്.

വില്പനയും അന്വേഷണങ്ങളും വര്‍ധിച്ചതോടെ ഇന്‍ഡക്ഷന്‍ കുക്കര്‍ നിര്‍മാണക്കമ്പനികളുടെ ഓഹരിവിലയും ഇന്ന് കുതിച്ചു. ബോറോസില്‍, ബജാജ് ഇലക്ട്രിക്കല്‍സ്, ടിടികെ പ്രസ്റ്റീജ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളാണ് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്.

പ്രതിവര്‍ഷം 31.3 മില്യണ്‍ ടണ്‍ എല്പിജിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഉപഭോഗം. ഇതില്‍ 87 ശതമാനവും വീടുകളിലാണ്. എല്പിജി ക്ഷാമം ഉണ്ടായതോടെയുണ്ടായ ഭീതിയാണ് ഇന്‍ഡക്ഷന്‍ കുക്കര്‍ ഡിമാന്‍ഡ് കൂടാന്‍ കാരണം.
അതേസമയം ആഭ്യന്തര എല്പിജി ഉത്പാദനം വര്‍ധിപ്പിച്ചും സിലിണ്ഡര്‍ വിതരണം നിയന്ത്രിച്ചും പ്രതിസന്ധി തരണം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കേന്ദ്രവും പൊതുമോഖല സ്ഥാപനങ്ങളും.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :