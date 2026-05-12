ആറ്റിങ്ങലില്‍ യുവാവിന്റെ ക്രൂരത, കുഞ്ഞിനെ ചുമരിലേക്ക് എറിഞ്ഞു, ഭാര്യയെ ആക്രമിച്ചു

ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 12 മെയ് 2026 (18:48 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റിങ്ങലില് യുവാവ് ഭാര്യയെയും രണ്ടര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെയും ക്രൂരമായി മര്ദ്ദിച്ചു. ആയിലം നെല്ലിമൂട് സ്വദേശി സജിയാണ് ഈ ക്രൂരത ചെയ്തത്. ഭാര്യ നല്കിയ പരാതിയില് കുട്ടിയുടെ തല ചുമരില് ഇടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സജിക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച രാത്രി 11 മണിയോടെയാണ് സംഭവം.
വീട്ടിലേക്ക് വന്ന സജി അക്രമാസക്തനാകുകയും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന വാളിന്റെ പിടി ഉപയോഗിച്ച് ഭാര്യയുടെ തലയിലും പുറകിലും അടിക്കുകയും ചെയ്തു. കുട്ടിയെ ചുമരിലേക്ക് എറിഞ്ഞതായും പരാതിയില് പറയുന്നു. കുട്ടിക്ക് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. നാല് വര്ഷം മുമ്പാണ് സജി വിവാഹം കഴിച്ചത്.
ഈ സമയത്ത് പല കാരണങ്ങളാല് അയാള് ഭാര്യയെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നുവെന്നും പരാതിയില് പറയുന്നു.