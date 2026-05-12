ശ്രീനു എസ്|
Last Modified ചൊവ്വ, 12 മെയ് 2026 (19:39 IST)
ഈ ആഴ്ച അവസാനത്തോടെ തെക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങള്, ആന്ഡമാന് കടല്, ആന്ഡമാന് നിക്കോബാര് ദ്വീപുകള് എന്നിവിടങ്ങളില് തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് കാലവര്ഷം എത്താന്
സാധ്യത. തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ന്യൂനമര്ദം നിലനില്ക്കുന്നു. അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളില് ന്യൂനമര്ദം കൂടുതല് ശക്തിപ്പെടാന് സാധ്യതയെന്നു കേന്ദ്ര
കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്.
തെക്കന്
കര്ണാടകയ്ക്ക്
മുകളിലായി സമുദ്രനിരപ്പില് നിന്ന് 5.8 കിലോമീറ്റര് ഉയരത്തില് മറ്റൊരു ചക്രവാതച്ചുഴി നിലനില്ക്കുന്നു. 2026 മേയ് 14 മുതല് 16 വരെ കേരളത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. അടുത്ത 5 ദിവസങ്ങളില് കേരളത്തിലും മാഹിയിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 30 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് വീശിയേക്കാവുന്ന ശക്തമായ കാറ്റിനും
സാധ്യതയെന്ന്
കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്.