സവാള വില നിയന്ത്രിക്കാന് ശക്തമായ ഇടപെടലുമായി സര്ക്കാര്; 100 ടണ് സവാള സംഭരിച്ച് 35രൂപ നിരക്കില് വിപണിയിലെത്തിക്കും
സവാള വിലവര്ധനയില് ജനങ്ങള്ക്ക് ആശ്വാസമൊരുക്കാന് ശക്തമായ വിപണി ഇടപെടലുമായി സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്. വിപണിയെ അതിന്റെ വഴിക്ക് വിടില്ലെന്നും ക്രമാതീതമായ വിലവര്ധന നിയന്ത്രിക്കാന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഇടപെടലുകളും സര്ക്കാര് നടത്തുമെന്നും കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. ടി. സിദ്ദിഖ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നാഷണല് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് കണ്സ്യൂമേഴ്സ് ഫെഡറേഷന് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (എന്.സി.സി.എഫ്.) വഴി 100 ടണ് സവാള സംഭരിച്ച് വിപണിയിലെത്തിക്കും. ആദ്യഘട്ടമായി 30 ടണ് സവാളയ്ക്കുള്ള ഓര്ഡര് നല്കിക്കഴിഞ്ഞു. സംഭരിക്കുന്ന സവാള ഹോര്ട്ടികോര്പ്പിന്റെയും സപ്ലൈകോയുടെയും ഔട്ട്ലെറ്റുകള് വഴി കിലോയ്ക്ക് 35 നിരക്കില് പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് ലഭ്യമാക്കും. സവാള വിലവര്ധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സര്ക്കാര് സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികള് വിശദീകരിച്ച് പി.ആര്. ചേംബറില് നടത്തിയ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വിപണികളില് സവാള വില ഗണ്യമായി ഉയര്ന്ന സാഹചര്യത്തില് കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. ടി. സിദ്ദിഖിന്റെയും ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബിന്റെയും നേതൃത്വത്തില് സെക്രട്ടേറിയറ്റില് ചേര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥതല യോഗത്തിലാണ് അടിയന്തര വിപണി ഇടപെടലിന് തീരുമാനമായത്. കൊല്ലങ്കോട്, കായംകുളം, ചാല, നോര്ത്ത് പറവൂര് തുടങ്ങിയ വിപണികളില് സവാളയുടെ മൊത്തവ്യാപാര വില കിലോയ്ക്ക് 58 മുതല് 80 വരെ ഉയര്ന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇത്തരം വിപണികള്ക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തില് മുന്ഗണന നല്കും. തുടര്ന്ന് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഇടപെടല് വ്യാപിപ്പിക്കും.
നാസിക്, കര്ണാടക ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ഉല്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വിലവര്ധന, മൊത്തവ്യാപാരികളുടെ സംഭരണം, കര്ഷകരില് നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് സവാള വിപണിയിലെത്താത്ത സാഹചര്യം എന്നിവ നിലവിലെ വിലവര്ധനയ്ക്ക് കാരണമായതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.