IIM-K നേതൃത്വ ശില്പ്പശാലയില് വിദ്യാര്ത്ഥികളായി കേരള മന്ത്രിസഭ
കോഴിക്കോട്: പതിവ് പ്രവര്ത്തനരീതികള് മാറ്റിവെച്ച് കേരളത്തിന്റെ ഭാവി, ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ്, ആരോഗ്യം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ദുരന്തനിവാരണ സജ്ജീകരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസുകളില് പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ വേഷമണിഞ്ഞ് കേരള മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങള് ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് കോഴിക്കോട് (IIM-K) ക്യാമ്പസിലെത്തി. അടുത്ത 20 വര്ഷത്തിനുള്ളില് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിനായുള്ള തന്ത്രങ്ങള് രൂപീകരിക്കുന്നതിനും ചര്ച്ചകള് നടത്തുന്നതിനുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഒത്തുചേര്ന്ന രണ്ട് ദിവസത്തെ നേതൃത്വ ശില്പ്പശാല വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിച്ചു. പരമ്പരാഗത നിലവിളക്ക് തെളിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ശില്പ്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര് ആദ്യ ദിവസത്തെ സെഷനുകളില് പങ്കെടുത്തപ്പോള് ഐ.ഐ.എം. (IIM) അധ്യാപകരും ദേശീയ-അന്തര്ദേശീയ വിദഗ്ധരും ക്ലാസുകള് നയിച്ചു. ഐ.ഐ.എം. ഡീന് പ്രൊഫ. ആനന്ദക്കുട്ടന് ഉണ്ണിത്താന് ഏകോപിപ്പിച്ച, 'ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് കാലഘട്ടത്തിലെ പരിവര്ത്തനാത്മക നേതൃത്വം: ലക്ഷ്യബോധത്തോടും കാര്യക്ഷമതയോടും കൂടി ആളുകളെ ഏകോപിപ്പിക്കല്' (Transformational Leadership in the Age of Artificial Intelligence: Engaging People with Purpose and Effectiveness) എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള സെഷനോടെയാണ് പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായത്.