  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Ramya Haridas Attack Congress Leader
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Saturday, 5 September 2026 (09:46 IST)

'നീ ആരടാ'; കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനെ നെഞ്ചത്ത് പിടിച്ച് തള്ളി രമ്യ ഹരിദാസ് എംഎൽഎ (വീഡിയോ)

Congress, Ramya Haridas, Ramya Haridas Attack Congress Leader, Ramya Haridas Attacking Video, Congress and Ramya Haridas
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (10:05 IST)
google-news
Ramya Haridas

കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്റെ വീട്ടിൽ കയറി കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ രമ്യ ഹരിദാസിന്റെയും സംഘത്തിന്റെയും അതിക്രമം. എംഎൽഎയും കൂട്ടാളികളും ചേർന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ശാരീരികമായി മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. 
 
സംഭവം 
 
ചിറയൻകീഴിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ വീട്ടിൽ കയറിയാണ് സ്ഥലം എംഎൽഎ കൂടിയായ രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ അതിക്രമം. എംഎൽഎയുടെ സന്തത സഹചാരിയായ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി പാളയം പ്രദീപ് ചിറയൻകീഴ് മണ്ഡലത്തിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് പ്രദേശത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച തർക്കമാണ് പിന്നീട് കൈയാങ്കളിയിലേക്ക് എത്തിയത്. 


'നീ ആരടാ' 
 
കോൺഗ്രസ് പൂന്തുറ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എസ്.സജാദിന്റെ പുളിമൂടിലുള്ള വീട്ടിലെത്തിയാണ് രമ്യ ഹരിദാസും പാളയം പ്രദീപും അടങ്ങുന്ന സംഘം പ്രദേശത്തെ നേതാക്കളെ ആക്രമിച്ചത്. പാളയം പ്രദീപ് ആരാണെന്ന് എംഎൽഎയോട് ചോദിച്ചയുടനെ 'നീ ആരെടാ' എന്ന് ആക്രോശിച്ച് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സജിത്ത് മുട്ടപ്പലത്തിന്റെ നെഞ്ചത്ത് പിടിച്ച് തള്ളുകയും മുഖത്തടിക്കുകയായിരുന്നു. എംഎൽഎയും പാളയം പ്രദീപും തന്റെ മകളെയും ഭാര്യയെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് സജാദ് പറഞ്ഞു. സജാദിന്റെ മകളെക്കൊണ്ട് നേരത്തെ വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പ് നിർബന്ധിച്ച് ഉറക്കെ വായിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. കുട്ടി ഭയന്ന് കരഞ്ഞതോടെയാണ് സജിത്ത് മുട്ടപ്പലം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇടപെട്ടത്. ഇതിനിടെയാണ് സജിത്തിന് മർദനമേറ്റത്. വീട്ടുപകരണങ്ങളും അക്രമികൾ തല്ലിത്തകർത്തു.
 
എംഎൽഎയുടെ സന്തസഹചാരി 
 
പാളയം പ്രദീപ് എംഎൽഎയ്‌ക്കൊപ്പം എപ്പോഴും ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഇയാൾ ചിറയൻകീഴ് മണ്ഡലത്തിൽ പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ അടക്കം വെട്ടി വലിയ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതായി ആക്ഷേപമുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇയാൾ ഇടപെടുന്നതായാണ് ആരോപണം. ഇതിനെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് എംഎൽഎയെയും സംഘത്തെയും പ്രകോപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് രാത്രി ഒൻപതിന് എംഎൽഎയും സംഘവും വീട്ടിലെത്തി അതിക്രമം നടത്തി. 
 
കേസെടുത്തു
 
കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ തമ്മിൽത്തല്ലിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ പരാതിയിൽ ഏഴ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് അടക്കം ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. എസ്‌സി/എസ്ടി വകുപ്പുകൾ ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തി. Also Read: നേപ്പാളിലെ തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് ഒൻപത് ദിവസത്തിനു ശേഷം ജീവനോടെ; മരണസംഖ്യ 1,300
 
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
കൈ വിടെടാ... നീയാരാ... രമ്യ ഹരിദാസ് എംഎൽഎയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റം, കയ്യാങ്കളി

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുപ്പിൽ റോക്കറ്റ് വേഗം കുതിക്കുന്നു. അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏഴ് തവണയാണ് സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം ശരാശരി 3,000 കോടി എന്ന നിലയിൽ കടമെടുപ്പ് തുടരുകയാണ്.

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾരാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സിജെപി പ്രതിഷേധം. ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയില്‍ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകയായ നിഷു ആസാദിന്റെ പിതാവ് സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ തലയോട്ടി അടിച്ചുതകര്‍ത്ത സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പോലീസ് ഉപരോധം.

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർഡല്‍ഹിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ നിന്ന് ക്രൂരമായ അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ല

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ലമണിപ്പൂരിലെ വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ 306 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ. 2023 മുതലുള്ള കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്. 49 പേരെ കാണാനില്ല. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗോവിന്ദാസ് കോന്തൗജമാണ് ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചത്.

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

ചൈനയുമായുള്ള അമേരിക്കയുടെ ബന്ധത്തെ പ്രശംസിച്ച് ട്രംപ്; ഈ മാസം ഷി ജിന്‍പിങ്ങിനെ ക്ഷണിച്ച് ഡിന്നര്‍ നല്‍കും

ചൈനയുമായുള്ള അമേരിക്കയുടെ ബന്ധത്തെ പ്രശംസിച്ച് ട്രംപ്; ഈ മാസം ഷി ജിന്‍പിങ്ങിനെ ക്ഷണിച്ച് ഡിന്നര്‍ നല്‍കുംവെള്ളിയാഴ്ച മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. അത്താഴ തീയതി സ്ഥിരീകരിച്ച ട്രംപ് ഇറാനുമായുള്ള ചൈനയുടെ ബന്ധത്തെച്ചൊല്ലി വാഷിംഗ്ടണും ബീജിംഗും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷത്തെ കുറച്ചുകാണുകയും ചെയ്തു.

IIM-K നേതൃത്വ ശില്‍പ്പശാലയില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായി കേരള മന്ത്രിസഭ

IIM-K നേതൃത്വ ശില്‍പ്പശാലയില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളായി കേരള മന്ത്രിസഭമുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ഒത്തുചേര്‍ന്ന രണ്ട് ദിവസത്തെ നേതൃത്വ ശില്‍പ്പശാല വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിച്ചു. പരമ്പരാഗത നിലവിളക്ക് തെളിയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ശില്‍പ്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

തൃശ്ശൂരില്‍ വന്‍ അപകടം: നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയില്‍ കാറിടിച്ച് എട്ടുപേര്‍ മരിച്ചു

തൃശ്ശൂരില്‍ വന്‍ അപകടം: നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയില്‍ കാറിടിച്ച് എട്ടുപേര്‍ മരിച്ചുകാറില്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന എട്ടുപേരും സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ മരിച്ചതായാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. കൈപ്പമംഗലത്ത് ദേശീയപാതയിലെ പനംബിക്കുന്ന് സെന്ററിന് സമീപം അര്‍ദ്ധരാത്രി 12 മണിയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത്.

പത്തനംതിട്ടയില്‍ ശോഭ യാത്രയ്ക്കിടെ അനൗണ്‍സ്മെന്റ് വാഹനം ഇടിച്ച് ഒരാള്‍ മരിച്ചു

പത്തനംതിട്ടയില്‍ ശോഭ യാത്രയ്ക്കിടെ അനൗണ്‍സ്മെന്റ് വാഹനം ഇടിച്ച് ഒരാള്‍ മരിച്ചുവാഹനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ കയറിപ്പോയതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അപകടത്തെത്തുടര്‍ന്ന് കൃഷ്ണനെ ഉടന്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.