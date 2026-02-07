ശനി, 7 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

കയറി ഇറങ്ങി സ്വര്‍ണവില; ഇന്ന് പവന് കൂടിയത് 2120 രൂപ

ഗ്രാമിന് 265 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 14,355 രൂപയായി

Gold Rate, gold, gold price, gold rate kerala, സ്വർണ്ണ നിരക്ക്, സ്വർണ്ണം, സ്വർണ്ണ വില, കേരള സ്വർണ്ണ നിരക്ക്
രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 7 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:03 IST)
Gold Rate
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധനവ്. പവന് 2120 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 1,14,840 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 265 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 14,355 രൂപയായി. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ നിലവില്‍ ഔണ്‍സിന് 4,960 ഡോളറിന് മുകളിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്.

വെള്ളിയുടെ വിലയും നേരിയ തോതില്‍ ഉയര്‍ന്നു. 0.40 ഡോളര്‍ ഉയര്‍ന്ന് ഔണ്‍സിന് 77.8 ഡോളറിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

ഇന്നലെ 1,12,720 രൂപയായിരുന്നു പവന് വില.
ജനുവരി 29നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവുമുയര്‍ന്ന വില രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അന്ന് പവന് 1,31,160 രൂപയായിരുന്നു.
ആഗോളവിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടമാണ് സ്വര്‍ണവിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ക്ക് കാരണം.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :