വൈകുന്നേരം സ്വര്‍ണ്ണവില കുതിച്ചുയര്‍ന്നു; പവന് 85000 രൂപയ്ക്കടുത്ത് വില

ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 3. 25 ഓടെയാണ് സ്വര്‍ണ്ണവില കുതിച്ചത്. വൈകുന്നേരം മാത്രം 1000 രൂപയാണ് കൂടിയത്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍|
ഇന്ന് വൈകുന്നേരം സ്വര്‍ണ്ണവില കുതിച്ചുയര്‍ന്നു. പവന് 85000 രൂപയ്ക്കടുത്ത് വിലയായി. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 3. 25 ഓടെയാണ് സ്വര്‍ണ്ണവില കുതിച്ചത്. വൈകുന്നേരം മാത്രം 1000 രൂപയാണ് കൂടിയത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 84840 രൂപയായി. ഒറ്റദിവസം ഇത്തരത്തില്‍ വില കൂടുന്നത് അപൂര്‍വമാണ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കേരളത്തില്‍ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും സ്വര്‍ണ്ണവില കുതിച്ചുയര്‍ന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യം വച്ച് നാളെ രാവിലെ തന്നെ സ്വര്‍ണ്ണവില 85000 രൂപ കടക്കുമെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് ഇനി വില മാറാന്‍ സാധ്യതയില്ല. അമേരിക്കയില്‍ കേന്ദ്ര ഫെഡറല്‍ റിസര്‍വ് അടിസ്ഥാന പലിശ നിരക്ക് കഴിഞ്ഞവാരം കാല്‍ ശതമാനം കുറച്ചതും ഇനിയും പലിശ വെട്ടി കുറയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കണക്കിലെടുത്താണ് സ്വര്‍ണ്ണവില കുതിക്കുന്നത്.

അതേസമയം സമീപഭാവിയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണവില കുറയാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. സ്വര്‍ണക്കടകളില്‍ സ്വര്‍ണം വില്‍ക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട്.


