തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനാല് കേരള, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് ഇന്ന് മത്സ്യബന്ധനം നിരോധിച്ചതായി ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം കര്ണാടക തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസ്സമില്ല. ഇന്നും നാളെയും കേരള തീരത്ത് ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വേഗതയിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ മണിക്കൂറില് 60 കിലോമീറ്റര് വേഗതയിലും വരെ വേഗതയില് കാറ്റു വീശാം. മഴ വര്ദ്ധിക്കുന്നതിനാല് മെയ് 13 വരെ വിവിധ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില് ജാഗ്രതാ നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.