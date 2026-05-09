ഉപതിരെഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കരുത്, സതീശൻ വരണമെന്ന് ലീഗ്, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുമായി സംസാരിച്ചു

കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ആര് വരണമെന്ന കാര്യത്തില് യുഡിഎഫിലും കോണ്ഗ്രസിലും ചര്ച്ചകള് തുടരുന്നു. പാര്ട്ടിക്കുള്ളില് കെ സി വേണുഗോപാലിനെ അനുകൂലിച്ച് കൂടുതല് എംഎല്എമാര് ഉണ്ടെങ്കിലും സഖ്യകക്ഷിയായ മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ അടക്കം പിന്തുണ വി ഡി സതീശനാണ്. പട നയിച്ചവര് നയിക്കട്ടെ എന്നതാണ് അണികളിലുള്ള വികാരം. ഈ സാഹചര്യത്തില് സതീശനായി മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാക്കള് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഉള്പ്പടെയുള്ള ദേശീയ നേതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി.
സാദിഖലി തങ്ങള്യ്ടെ നിര്ദേശപ്രകാരം ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീര് എം പിയാണ് ദേശീയ നേതാക്കളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയത്. ജനവികാരം മാനിക്കണമെന്നാണ് ലീഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ലീഗിനെ ഗൗനിക്കാതെ കോണ്ഗ്രസ് തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ട് പോയാല് ലീഗ് കടുത്ത നിലപാട് എടുക്കുമെന്നും ലീഗ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലീഗിന്റെ 2 യോഗങ്ങള് ചേര്ന്നാണ് വി ഡി സതീശനുള്ള പിന്തുണ അറിയിച്ചത്. കൂടാതെ അനാവശ്യമായ ഉപതിരെഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടാനും ലീഗിന് താല്പര്യമില്ല. ഇതേ അഭിപ്രായമാണ് കോണ്ഗ്രസ് അണികള്ക്കിടയിലുമുള്ളത്. ഉപതിരെഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാല് സഹകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് കോണ്ഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാക്കള്.