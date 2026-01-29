വ്യാഴം, 29 ജനുവരി 2026
ബ്രിട്ടന്‍ ചൈനയോട് അടുക്കുന്നോ? സ്റ്റാര്‍മറിന്റെ ചൈനീസ് സന്ദര്‍ശനത്തില്‍ യുഎസിന് ആശങ്ക

Keir Starmer Visits China
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 29 ജനുവരി 2026 (10:31 IST)
ബ്രിട്ടനും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളില്‍ പുതിയൊരു അധ്യായം തുറക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി സര്‍ കിയര്‍ സ്റ്റാര്‍മറിന്റെ ചൈനീസ് സന്ദര്‍ശനം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ എട്ട് വര്‍ഷത്തിനിടെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യമായാണ് ചൈന സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത് എന്നതിനാല്‍ വലിയ പ്രധാന്യത്തോടെയാണ് ബീജിംഗ് സന്ദര്‍ശനത്തെ കാണുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടെ ഹോങ്കോങ് പ്രശ്‌നം, ചാരപ്രവര്‍ത്തന സംശയങ്ങള്‍,വ്യാപര സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ ബ്രിട്ടന്‍ - ചൈന ബന്ധത്തെ ഗൗരവകരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്രബന്ധം മോശമായെന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ചൈന യൂറോപ്പിലെയും പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രധാനനേതാക്കളെ ക്ഷണിച്ച് ബന്ധങ്ങള്‍ പുനസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്.ബ്രിട്ടനുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് ആഗോളതലത്തില്‍ ചൈന ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന സന്ദേശം നല്‍കാന്‍ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ബീജിംഗ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. അതേസമയം, ബ്രിട്ടന്‍ സാമ്പത്തിക സഹകരണം, വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില്‍ ചൈനയുമായി സംഭാഷണം തുടരാന്‍ തയ്യാറായാലും, സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങളില്‍ കടുത്ത നിലപാട് തുടരുമെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

ഇതിനിടെ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികള്‍ ചൈനീസ് സന്ദര്‍ശനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത് ജാഗ്രതയോടെയാണ് യുഎസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ചൈനയുമായി ബന്ധം പുലര്‍ത്തുമ്പോള്‍ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് വാഷിങ്ങ്ടണ്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാമറുടെ ചൈന സന്ദര്‍ശനം മാറുന്ന ലോകക്രമത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയായാണ് നിരീക്ഷകര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്.



