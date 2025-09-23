ഈ മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ 25 മുതൽ , 841 കോടി അനുവദിച്ചതായി ധനമന്ത്രി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 23 സെപ്റ്റംബര് 2025 (14:11 IST)
തിരുവനന്തപുരം: സെപ്തംബറിലെ സാമൂഹ്യസുരക്ഷ,ക്ഷേമനിധി പെന്ഷനുകള് 25 മുതല് വിതരണം ആരംഭിക്കും. ഇതിനായി 841
രൂപ അനുവദിച്ചതായി ധനകാര്യമന്ത്രി കെ എന് ബാലഗോപാല് അറിയിച്ചു. 62 ലക്ഷത്തോളം പേര്ക്കാണ്
1600 രൂപവീതം പെന്ഷന് തുകയായി ലഭിക്കുന്നത്.
26.62 ലക്ഷം പേരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില് തുക എത്തും. മറ്റുള്ളവര്ക്ക് സഹകരണ ബാങ്കുകള് വഴി വീട്ടിലെത്തി പെന്ഷന് കൈമാറും. 8.46 ലക്ഷം പേര്ക്ക് ദേശീയ പെന്ഷന് പദ്ധതിയിലെ കേന്ദ്ര വിഹിതം കേന്ദ്ര സര്ക്കാരാണ് നല്കേണ്ടത്. ഇതിനാവശ്യമായ 24. 21 കോടി രൂപയും സംസ്ഥാനം മുന്കൂര് അടിസ്ഥാനത്തില് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഹിതം കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ പിഎഫ്എംഎസ് സംവിധാനം വഴിയാണ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ സര്ക്കാര് ഇതുവരെ 42,841 കോടി രൂപയാണ് ക്ഷേമ പെന്ഷന് വിതരണത്തിനായി ചെലവിട്ടത്.