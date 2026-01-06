ചക്രവാതച്ചുഴി: വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ കേരളത്തിൽ പരക്കെ മഴ; രണ്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം|
അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 6 ജനുവരി 2026 (11:34 IST)
തിരുവനന്തപുരം: ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് രൂപപ്പെട്ട ചക്രവാതച്ചുഴിയുടെ സ്വാധീനഫലമായി കേരളത്തില് വരും ദിവസങ്ങളില് മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ജനുവരി 9 വെള്ളിയാഴ്ച മുതല് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ
സജീവമായേക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് ജില്ലകളില് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകര് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യെല്ലോ അലര്ട്ട് ഈ ജില്ലകളില്:
വെള്ളിയാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം.
ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് സമീപം ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് നിലനില്ക്കുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴി വെള്ളിയാഴ്ചയോടെ ശ്രീലങ്കന് തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നതാണ് മഴയ്ക്ക് ഇടയാക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും മധ്യ-തെക്കന് കേരളത്തിലായിരിക്കും മഴ കൂടുതല് ലഭിക്കുക. തെക്കന് തമിഴ്നാട് മേഖലയിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും തമിഴ്നാട് തീരം, ഗള്ഫ് ഓഫ് മന്നാര്, കന്യാകുമാരി എന്നിവിടങ്ങളിലും മണിക്കൂറില് 35 മുതല് 55 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ജനുവരി 9ന് മേഖലയില് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ നിര്ദേശമുണ്ട്.