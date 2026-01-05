രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 5 ജനുവരി 2026 (19:12 IST)
കോഴിക്കോട്: നിയമസഭാ
തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ സീറ്റ് ചോദിക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗ്. കൂടുതൽ സീറ്റ് ലഭിക്കാൻ ലീഗിന് അർഹതയുണ്ടെന്നും മുന്നണി യോഗത്തിൽ സീറ്റുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം എ സലാം പറഞ്ഞു. സൗഹാർദ്ദ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും ചർച്ചകൾ നടക്കുക. യുഡിഎഫിൽ ജനുവരി 15ന് മുൻപായി സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. മുന്നണിയുടെ അടിത്തറ ശക്തമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കോൺഗ്രസും ലീഗും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ ഉടനുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കൂടുതൽ സീറ്റ് വേണമെന്ന ആവശ്യം യുഡിഎഫിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ സാദിഖലി തങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലീഗിന് മികച്ച പ്രടനം കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതനുസരിച്ച് സീറ്റ് വേണമെന്ന ആവശ്യം പ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും ഉയരുന്നുണ്ടെന്നും സാദിഖലി തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ലീഗിന്റെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ലീഗ് തന്നെ മൽസരിക്കും. നേരത്തെ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും വനിതകൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം നൽകുമെന്നും പുതുമുഖങ്ങളെയും അനുഭവസമ്പത്തുള്ളവരെയും സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും സാദിഖലി തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
അതേസമയം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനുള്ള നീക്കങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോവുകയാണ് കോൺഗ്രസ്. സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകാനും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനും കോൺഗ്രസ് നേതൃകാമ്പ് നടത്തിയിരുന്നു.