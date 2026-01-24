ശനി, 24 ജനുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

കൊല്ലത്ത് 16 വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടിയെ നിരന്തരം പീഡിപ്പിച്ച ക്ഷേത്ര പൂജാരി അറസ്റ്റില്‍

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 24 ജനുവരി 2026 (19:50 IST)
കൊല്ലം: പതിനാറുകാരിയെ തുടര്‍ച്ചയായി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ ക്ഷേത്ര പൂജാരി അറസ്റ്റില്‍. കൊല്ലം ചിതറ കുറക്കോട് സ്വദേശി അഭിന്‍ (22) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. എട്ടാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുമ്പോള്‍ മുതല്‍ പെണ്‍കുട്ടിയും പുരോഹിതനും പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബര്‍ മുതല്‍ ഇയാള്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ നിരന്തരം പീഡിപ്പിച്ചു വരികയായിരുന്നു.

പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട്ടില്‍ വെച്ചാണ് ആദ്യ ബലാത്സംഗം നടന്നത്. പെണ്‍കുട്ടി വീട്ടുകാരോട് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അഭിന്‍ അവളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ആവര്‍ത്തിച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. ഇതുമൂലം കടുത്ത മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലായ പെണ്‍കുട്ടി ഉറക്കഗുളികകള്‍ കഴിച്ച് കൈത്തണ്ട മുറിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. ആശുപത്രിയില്‍ കൗണ്‍സിലിങ്ങിനിടെയാണ് പെണ്‍കുട്ടി പീഡനവിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

തുടര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. ചിതറയിലെ കുറക്കോട് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അഭിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പോക്‌സോ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തി ഇയാള്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :