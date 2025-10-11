സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 11 ഒക്ടോബര് 2025 (16:33 IST)
തിരുവനന്തപുരം: വിവിധ ആവശ്യങ്ങള് ഉന്നയിച്ച് കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള മെഡിക്കല് കോളേജ് അധ്യാപകര് നടത്തുന്ന സമരം ശക്തമാക്കും. ഈ മാസം 20 മുതല് ആറ് ദിവസത്തേക്ക് - ഒക്ടോബര് 20, 28, നവംബര് 5, 13, 21, 29 തീയതികളില് - ആഴ്ചയില് ഒരിക്കല് ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് (ഒപി) സേവനങ്ങള് ബഹിഷ്കരിക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളില് ക്ലാസുകളും ബഹിഷ്കരിക്കും.കേരള ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കല് കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന് (കെജിഎംസിടിഎ) നയിക്കുന്ന പ്രതിഷേധം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളില് തുടരുകയാണ്.
അടിക്കടിയുള്ള സ്ഥലംമാറ്റം, ശമ്പളത്തിലെ പൊരുത്തക്കേടുകള്, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങള് എന്നിവ ഉള്പ്പെടെയുള്ള തങ്ങളുടെ ആവര്ത്തിച്ചുള്ള ആവശ്യങ്ങള് സര്ക്കാര് അംഗീകരിക്കാത്തതിനാലാണ് ഒപി സേവനങ്ങള് ബഹിഷ്കരിക്കാന് തീരുമാനിച്ചതെന്ന് കെജിഎംസിടിഎ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ടി. റോസ്നാര ബീഗവും ജനറല് സെക്രട്ടറി ഡോ. സി.എസ്. അരവിന്ദും പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിങ്കളാഴ്ച മുതല് അധ്യാപകര് എല്ലാ തിയറി ക്ലാസുകളും ബഹിഷ്കരിക്കും. ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ ഉച്ചകോടിയില് പങ്കെടുക്കില്ല. എല്ലാ ഔദ്യോഗിക യോഗങ്ങളും ബഹിഷ്കരിക്കും.
ദേശീയ മെഡിക്കല് കൗണ്സിലിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയ മെഡിക്കല് കോളേജുകളിലേക്ക് താല്ക്കാലിക സ്ഥലംമാറ്റങ്ങള് നടത്തുന്നതിന് പകരം പുതിയ സ്ഥിരം തസ്തികകള് സൃഷ്ടിക്കുക, പിഎസ്സി നിയമനങ്ങളും സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങളും നടത്തുക, എന്ട്രി ലെവല് തസ്തികകളിലെ ശമ്പള അപാകതകള് പരിഹരിക്കുക, 2016 ലെ ശമ്പള പരിഷ്കരണം മുതല് കുടിശ്ശികയുള്ള ശമ്പള കുടിശ്ശിക നല്കുക, ആശുപത്രി സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് എന്നിവ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധം.