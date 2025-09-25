സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 25 സെപ്റ്റംബര് 2025 (19:59 IST)
തിരുവനന്തപുരം: മെഡിക്കല് അനാസ്ഥയെ തുടര്ന്ന് സ്ത്രീയുടെ നെഞ്ചില് കുടുങ്ങിയ ഗൈഡ് വയര് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് അപകടകരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്. ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഗൈഡ് വയര് പുറത്തെടുക്കാന് ശ്രമിച്ചാല് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ രക്തക്കുഴലുകള് പൊട്ടാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധര് വിലയിരുത്തി. ഇക്കാര്യം സുമയ്യയെ അറിയിക്കുമെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു.
സുമയ്യ
ഗൈഡ് വയര് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാല് അപകടസാധ്യതകള് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന് മെഡിക്കല് ബോര്ഡ് തീരുമാനിച്ചു. ഇന്ന്
നടന്ന മെഡിക്കല് ബോര്ഡ് യോഗത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം എടുത്തത്. ഗൈഡ് വയര് നെഞ്ചിനുള്ളില് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്
സുരക്ഷിതമെന്ന് വിദഗ്ധര് പറഞ്ഞു.
രണ്ട് വര്ഷം മുമ്പ് ജനറല് ആശുപത്രിയില് നടത്തിയ തൈറോയ്ഡ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെയാണ് ഗൈഡ് വയര് കുടുങ്ങിയത്. ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോള്, ശ്രീചിത്ര തിരുനാള് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര് മെഡിക്കല് സയന്സസിലെ ഡോക്ടര്മാര് എക്സ്-റേ എടുക്കാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ഗൈഡ് വയര് ഇപ്പോഴും നെഞ്ചില് പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. ആശുപത്രിയെ അറിയിച്ചപ്പോള്, ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോക്ടര് അത് അംഗീകരിച്ചില്ല. വയര് നെഞ്ചില് കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് നീക്കം ചെയ്യാന് പ്രയാസമാണെന്നും ശ്രമിച്ചാല് ജീവന് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് നേരത്തെ തന്നെ സുമയ്യയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.