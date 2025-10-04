സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
കോട്ടയം മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രി കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞുവീണു മരിച്ച വൈക്കം സ്വദേശിനി ബിന്ദുവിന്റെ മകന് നവനീതിന് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡില് നിയമനം നല്കി. മരാമത്ത് വിഭാഗത്തില് തേര്ഡ് ഗ്രേഡ് ഓവര്സിയര് തസ്തികയിലാണ് നിയമനം നല്കിയത്. മന്ത്രി വി എന് വാസവന് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
വൈക്കം അസിസ്റ്റന്റ് എന്ജിനീയര് ഓഫീസിലാവും നിയമനം. കുടുംബത്തിന് സര്ക്കാര് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വീടിന്റെ താക്കോല് കൈമാറിയിരുന്നു. അതിനൊപ്പം ജോലി കൂടി നല്കി കുടുംബത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സര്ക്കാര് ചെയ്തതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.