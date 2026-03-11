പാചകവാതക സിലിണ്ടറിൽ ഗ്യാസിനു പകരം വെള്ളം നിറച്ചതായി പരാതി

എ കെ ജെ അയ്യര്|
Last Modified ബുധന്, 11 മാര്ച്ച് 2026 (13:17 IST)
ആലപ്പുഴ: പാചക വാതക സിലിണ്ടറിൽ ഗ്യാസിനു പകരം വെള്ളം നിറച്ചു ലഭിച്ചതായി പരാതി. അമ്പല്പുഴ
പുന്നപ്ര കുറവൻതോട് കിഴക്കുവശം ഒരുമ എന്ന പേരിൽ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന കബീർ റഹ്മാനിയക്കാണ് പച്ചവെള്ളം നിറച്ച സിലിണ്ടർ ലഭിച്ചു എന്ന രാതി ഉള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലഭിച്ച സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടയിൽ അടുപ്പ് തനിയെ കെട്ടുപോകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സിലിണ്ടറിൽ പച്ചവെള്ളമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.
അന്വേഷണത്തിൽ ഈ സിലിണ്ടർ ആലപ്പുഴയിലെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഏജൻസിയിൽ നിന്നാണ് വിതരണം ചെയ്തത് എന്നു കണ്ടെത്തി. സിലിണ്ടറിൽ വെള്ളമാണെന്ന് പരാതിപ്പെട്ടപ്പോൾ തങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏജൻസി അധികൃതർ കൈമലർത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് കടയുടമ പറഞ്ഞത്. ഞായറാഴ്ചയാണ് പുതുക്കിയ വില നൽകി കബീർ വാണിജ്യ ആവശ്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാചക വാതക സിലിണ്ടർ വാങ്ങിയത്.