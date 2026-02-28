സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 28 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:27 IST)
തിരുവനന്തപുരം: നഗരൂരില് സബ് ഇന്സ്പെക്ടര് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവരെ അസഭ്യം പറഞ്ഞ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. പോലീസ് ജീപ്പ് തടഞ്ഞു നിര്ത്തി പോലീസിനെ അസഭ്യം പറഞ്ഞതിന് ഒമ്പത് സിപിഎം-ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതില് രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വിഷ്ണു, ഫൈസല്, രതീഷ്, മറ്റ് ആറ് പേര് എന്നിവര്ക്കെതിരെയാണ് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആറ്റിങ്ങല് ഡിവൈഎസ്പിയുടെയും ആറ്റിങ്ങല് സിഐയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്ക്വാഡ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് വിഷ്ണു, രതീഷ് എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവര് ഇപ്പോള് ആറ്റിങ്ങല് ഡിവൈഎസ്പി ഓഫീസിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോണ്ഗ്രസിന്റെ ഫ്ലെക്സ് ബോര്ഡ് നശിപ്പിച്ച സംഭവത്തില് ഉള്പ്പെട്ട ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് പോലീസ് നോട്ടീസ് നല്കിയതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം.
ഇതില് പ്രകോപിതരായ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകര് പോലീസ് വാഹനം തടയുകയും നഗരൂര് എസ്ഐ ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിക്കാന് ശ്രമിക്കുകയും അവര്ക്ക് നേരെ അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തു. ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകര് രോഷാകുലരായി പെരുമാറുന്നതും മുതിര്ന്ന പ്രവര്ത്തകര് അവരെ തടയാന് ശ്രമിക്കുന്നതും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളില് കാണാം.