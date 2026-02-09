ബാധ ഒഴിപ്പിക്കലിന്റെ പേരില്‍ 16 വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച കേസില്‍ മുരാരു തന്ത്രി അറസ്റ്റില്‍

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 9 ഫെബ്രുവരി 2026 (18:11 IST)
കൊല്ലം: ഭൂതപ്രേതബാധ ഒഴിപ്പിക്കാനെന്ന വ്യാജേന 16 വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം ഒളിവില് പോയ ജ്യോത്സ്യന് അറസ്റ്റില്. വെണ്ടാര് അരീക്കല് സ്വദേശിയായ വി എസ് മുരാരി തന്ത്രി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജന് ബാബുവിനെ പുത്തൂര് പോലീസ് ഭരണിക്കാവില് നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പോക്സോ നിയമപ്രകാരവും മറ്റ് പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകള് പ്രകാരവും ഇയാള്ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇയാള് ഒളിവില് പോകുകയായിരുന്നു.
കൊല്ലം പുത്തൂരിലാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. പെണ്കുട്ടിയും അമ്മയും മുമ്പ് ജ്യോതിഷ കൂടിയാലോചനകള്ക്കായി മുരാരിയുടെ സമീപം പോയിരുന്നു. മകള്ക്ക് ഭൂതബാധയുണ്ടെന്നും ഇതാണ് അവളുടെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമെന്നും അയാള് അമ്മയോട് പറഞ്ഞതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. തുടര്ന്ന് പ്രേതത്തെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചടങ്ങുകള് നടത്താന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതേത്തുടര്ന്ന് അമ്മയും മകളും അരീക്കലിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി. രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് അവര് എത്തിയതെങ്കിലും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത്.
അമ്മയോട് പുറത്ത് കാത്തിരിക്കാന് അയാള് ആവശ്യപ്പെടുകയും പെണ്കുട്ടിയെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം കഴിഞ്ഞിട്ടും പെണ്കുട്ടി പുറത്തുവരാതിരുന്നതിനെത്തുടര്ന്ന് അമ്മ അകത്തേക്ക് പോയി പരിശോധിച്ചു. തുടര്ന്ന് പെണ്കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തുവന്ന് പീഡനവിവരം വെളിപ്പെടുത്തി. സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ നാട്ടുകാര് വീടിന് മുന്നില് തടിച്ചുകൂടി പ്രതിഷേധിച്ചു. ബഹളത്തിനിടയില് പ്രതി വീടിന്റെ പിന്വാതിലിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. റീല് വീഡിയോകളിലൂടെയും മറ്റ് ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൂടെയും
മുരാരി തന്ത്രി സോഷ്യല് മീഡിയയില് സജീവമാണ്.