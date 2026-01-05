ബുധന്‍, 7 ജനുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

മേയറാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മത്സരത്തിനിറക്കിയത്, ഒന്നും പറയാത്തത് ജയിപ്പിച്ച ജനങ്ങളെ ഓർത്തുമാത്രം : ശ്രീലേഖ

R Sreelekha
രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 5 ജനുവരി 2026 (11:55 IST)
തിരുവനന്തപുരം മേയര്‍ സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില്‍ ബിജെപി നേതൃത്വത്തിനെതിരെയുള്ള അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി കൗണ്‍സിലറും പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ ആര്‍ ശ്രീലേഖ. മേയര്‍ സ്ഥാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് തന്നെ മത്സരരംഗത്തേക്ക് ഇറക്കിയതെന്നും പോടാ പുല്ലെ എന്നും പറഞ്ഞ് തീരുമാനത്തെ എതിര്‍ക്കാത്തത് ജയിപ്പിച്ച് വിട്ട വോട്ടര്‍മാരെ ഓര്‍ത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നും ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ മാധ്യമത്തോട് പ്രതികരിക്കവെ ശ്രീലേഖ പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ അവസാന നിമിഷം മേയര്‍ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും തന്നെ ഒഴിവാക്കിയതില്‍ ശ്രീലേഖ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. മേയറായി വി വി രാജേഷും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായ ആശാനാഥും സത്യപ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്ന ചടങ്ങ് അവസാനിക്കും മുന്‍പ് ശ്രീലേഖ വേദി വിട്ട് പോയത് വിവാദമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ വേദി വിട്ടത് അതൃപ്തിയുടെ ഭാഗമല്ലെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രതികരണം.

കൗണ്‍സിലറായി നില്‍ക്കാനല്ല, മേയറാക്കാം എന്ന വാഗ്ദാനത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഞാന്‍ മത്സരിക്കാന്‍ സമ്മതിച്ചത്. ഈ തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുഖം ഞാനായിരിക്കും എന്ന് കേട്ടപ്പോഴാണ് മത്സരിക്കാന്‍ തയ്യാറായത്. ഞാന്‍ ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്. പാര്‍ട്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് പ്രചാരണം നടത്തിയത്. മാധ്യമങ്ങളിലും എന്നെയായിരുന്നു ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വിട്ടിരുന്നത്. എന്നാല്‍ തിരെഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ചപ്പോള്‍ സാഹചര്യം മാറി. രാജേഷിന് മേയറായിട്ടും ആശാനാഥിന് ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായും കുറച്ച് കൂടി നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാവുമെന്ന് കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന് തോന്നിയെന്നാണ് എന്റെ കണക്കുക്കൂട്ടല്‍.


കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തില്‍ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുവെന്ന് പറയുമ്പോള്‍ പോടാ പുല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടാന്‍ എനിക്കാവില്ല. കാരണം എന്നെ വിജയിപ്പിച്ച ആളുകള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. അവരോടുള്ള ആത്മാര്‍ഥതയും കൂറും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ച് വര്‍ഷത്തേക്ക് തുടരാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. ചിലപ്പോള്‍ അത് നല്ലതിനായിരിക്കും. ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ ചാനലിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ശ്രീലേഖ പറഞ്ഞു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :