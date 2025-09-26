വെള്ളി, 26 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് വയസ്സുകാരന്റെ മുഖത്തടിച്ച അംഗന്‍വാടി അധ്യാപികയെ സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു

ബുധനാഴ്ചയാണ് പുഷ്പകലാ എസ് എന്ന അധ്യാപിക കുട്ടിയെ അടിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍|
തിരുവനന്തപുരം: പറമ്പുക്കോണത്ത് രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ അടിച്ച സംഭവത്തില്‍ അംഗന്‍വാടി അധ്യാപികയെ വ്യാഴാഴ്ച സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ബുധനാഴ്ചയാണ് പുഷ്പകലാ എസ് എന്ന അധ്യാപിക കുട്ടിയെ അടിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമാണ് അധ്യാപികയ്ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് (ഡബ്ല്യുസിഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് പാടുകള്‍ കണ്ടപ്പോഴാണ് സംഭവം മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്. തുടര്‍ന്ന് കുട്ടിയെ തൈക്കാഡിലെ വനിതാ ശിശു ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കുട്ടിയുടെ ഒപ്പം അതേ
അംഗന്‍വാടിയില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ രണ്ട് കസിന്‍സും അധ്യാപിക കുട്ടിയെ അടിച്ചതായി പറഞ്ഞുവെന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് പ്രവീണ്‍ പറഞ്ഞു. വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്ന കുട്ടി ഇന്നലെ അംഗന്‍വാടിയില്‍ നിന്ന് തിരികെ വരുമ്പോള്‍ അല്‍പ്പം ക്ഷീണിതയായി തോന്നിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചത് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം വെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ കുട്ടി അടുത്തുള്ള മറ്റൊരു അംഗന്‍വാടിയില്‍ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി വനിതാ ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ പരാതിയില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ അധ്യാപിക നിഷേധിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. പരാതി വിശദമായി പരിശോധിച്ച് തുടര്‍നടപടി ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുമെന്ന്
വനിതാ ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറിയിച്ചു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :