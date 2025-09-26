സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 26 സെപ്റ്റംബര് 2025 (07:59 IST)
കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണല് കോളേജുകള് അടക്കമുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ജില്ലാ കലക്ടര് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുന് നിശ്ചയിച്ച
പ്രകാരമുള്ള പൊതു പരീക്ഷകള്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അതേസമയം കനത്ത മഴയെ തുടര്ന്ന് അരുവിക്കര ഡാമില് ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഡാമിന്റെ ഒന്ന് മുതല് അഞ്ചു വരെയുള്ള ഷട്ടറുകള്
ഇന്ന്
8 മണിക്ക്
15 സെന്റീമീറ്റര്
വീതം (ആകെ 100 സെന്റീമീറ്റര് ) ഉയര്ത്തും. ഡാമിന്റെ സമീപപ്രദേശങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവര് പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര് അറിയിച്ചു.
അടുത്ത 3 മണിക്കൂറില് കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, (ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്: അടുത്ത മൂന്നു മണിക്കൂര് മാത്രം) ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ നേരിയ / ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും; തൃശൂര്, മലപ്പുറം ജില്ലകളില്
ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും;
മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് നേരിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.