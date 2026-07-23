കശ്മീരിലെ കല്ലേറ് നിർത്താൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇതൊരു വിഷയമാണ്, നീറ്റ് പ്രതിഷേധങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് കൃഷ്ണകുമാർ
കശ്മീരിലെ കല്ലേറ് നിര്ത്താന് അറിയാമെങ്കില് ഡല്ഹിയിലെ സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിക്കാനും ബിജെപിക്ക് അറിയാമെന്ന് നടനും ബിജെപി നേതാവുമായ കൃഷ്ണകുമാര്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പോസ്റ്റര് പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്എഫ്ഡിസി ചെയര്മാന് കൂടിയായ കൃഷ്ണകുമാര് ഡല്ഹിയിലെ നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോര്ച്ചയ്ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചത്. സമരം ഡല്ഹിയിലും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലും ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ പ്രതികരണം.
ഡല്ഹിയിലെ വിദ്യാര്ഥി പ്രക്ഷോഭം കൂടുതല് ശക്തമാകുമ്പോള് ബിജെപി സര്ക്കാര് സമ്മര്ദ്ദത്തിലാണെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്.