Virat Kohli and Sanju Samson: 'മോനേ സഞ്ജു, ഒരു വല്ലായ്മ'; ഹൃദയമിടിപ്പ് നോക്കാമോയെന്ന് കോലി (വീഡിയോ)

വനിന്ദു ഹസരംഗ എറിഞ്ഞ 15-ാം ഓവറിലെ നാലാം പന്തിലാണ് സംഭവം. ഡബിളിനായി ശ്രമിച്ച കോലിക്ക് ഓട്ടത്തിനിടെ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുകയായിരുന്നു. രണ്ട് റണ്‍സ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം സ്‌ട്രൈക്കര്‍ എന്‍ഡില്‍ എത്തിയ കോലി സഞ്ജുവിനോടു തന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് നോക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.



' എന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പൊന്ന് നോക്കൂ' എന്നാണ് കോലി സഞ്ജുവിനോടു ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് സ്റ്റംപ് മൈക്കിലൂടെ വ്യക്തമായി. ഇതിനു മറുപടിയായി 'കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല' എന്നാണ് ഹൃദയമിടിപ്പ് നോക്കിയ ശേഷം സഞ്ജു മറുപടി നല്‍കിയത്. ഈ ഓവര്‍ പൂര്‍ത്തിയായതിനു പിന്നാലെ കോലിക്കു വേണ്ടി റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു സ്ട്രാറ്റജിക് ടൈം ഔട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ സമയത്ത് താരം വിശ്രമിക്കുകയും വെള്ളം കുടിക്കുകയും ചെയ്തു.



Kohli asking Sanju to check his heartbeat? What was this pic.twitter.com/2vodlZ4Tvf