Abhishek Sharma: 'ഇതും പോക്കറ്റിലിട്ടാണ് നടന്നിരുന്നത്'; അഭിഷേകിന്റെ സെഞ്ചുറി സെലിബ്രേഷനു കാരണം

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത പഞ്ചാബ് നിശ്ചിത 20 ഓവറില്‍ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 245 റണ്‍സാണ് നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങില്‍ വെറും രണ്ട് വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടത്തില്‍ ഒന്‍പത് പന്തുകള്‍ ശേഷിക്കെ ഹൈദരബാദ് ലക്ഷ്യം കണ്ടു. 55 പന്തില്‍ 14 ഫോറും 10 സിക്‌സും സഹിതം 141 റണ്‍സ് നേടിയ അഭിഷേക് ശര്‍മയാണ് കളിയിലെ താരം. 256.36 പ്രഹരശേഷിയിലാണ് അഭിഷേകിന്റെ ഇന്നിങ്‌സ്.



സെഞ്ചുറി നേടിയ ശേഷം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ആഘോഷപ്രകടനമാണ് അഭിഷേക് ശര്‍മ നടത്തിയത്. ബാറ്റ് താഴെ വെച്ച് പോക്കറ്റില്‍ നിന്ന് ഒരു കടലാസ് കഷണം ഉയര്‍ത്തി കാണിച്ചു. 'ദിസ് വണ്‍ ഈസ് ഫോര്‍ ഓറഞ്ച് ആര്‍മി' എന്ന് ആ കടലാസില്‍ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഐപിഎല്‍ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ മികച്ച ഇന്നിങ്‌സുകളില്‍ ഒന്നായ തന്റെ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനത്തെ ഹൈദരബാദ് ആരാധകര്‍ക്കായി അഭിഷേക് സമര്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നു.



