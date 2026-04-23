Rishabh Pant: 'ഇതിനാണോ 27 കോടി പൊടിച്ചത്'; റിഷഭ് പന്തിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ മൂക്കത്ത് കൈവെച്ച് ആരാധകർ

Last Modified വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില് 2026 (11:50 IST)
Rishabh Pant: ഐപിഎലിൽ നിരാശപ്പെടുത്തി റിഷഭ് പന്ത്. ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സ് നായകനായ റിഷഭ് ക്യാപ്റ്റൻസിക്കൊപ്പം ബാറ്റിങ്ങിലും മോശം പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. ഇന്നലെ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് പന്തുകൾ നേരിട്ട് റൺസൊന്നും എടുക്കാതെ പന്ത് മടങ്ങി. മത്സരം ലഖ്നൗ തോൽക്കുകയും ചെയ്തു.
ഈ സീസണിൽ ഏഴ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 132.43 സ്ട്രൈക് റേറ്റിൽ വെറും 147 റൺസാണ് പന്തിനു നേടാൻ സാധിച്ചത്. ശരാശരി 24.50 ആണ്. ഹൈദരബാദിനെതിരെ നേടിയ 50 പന്തിൽ പുറത്താകാതെ 68 റൺസാണ് ഈ സീസണിലെ ഉയർന്ന സ്കോർ. ഏഴ് ഇന്നിങ്സിൽ മൂന്ന് തവണയും പുറത്തായത് ഒറ്റയക്കത്തിനാണ്.
തുടർച്ചയായി നാലാം കളിയാണ് ലഖ്നൗ ഈ സീസണിൽ തോൽക്കുന്നത്. പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ഒൻപതാമതാണ് ലഖ്നൗ ഇപ്പോൾ. 2025 ലെ മെഗാ താരലേലത്തിൽ 27 കോടിക്കാണ് പന്തിനെ ലഖ്നൗ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഈ സീസണിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ താരത്തെ നിലനിർത്താൻ ഫ്രാഞ്ചൈസി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്ര വലിയ പ്രതിഫലത്തിന്റെ പകുതി പെർഫോമൻസ് പോലും താരത്തിൽ നിന്ന് ടീമിനു വേണ്ടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല.