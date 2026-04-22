Last Modified ബുധന്, 22 ഏപ്രില് 2026 (19:57 IST)
MS Dhoni: ഐപിഎലിലെ എൽ ക്ലാസിക്കോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് - മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് മത്സരം നാളെ. മുംബൈയിലെ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുക. ആ സീസണിൽ അത്ര മികച്ച പ്രകടനമല്ല ഇരു ടീമുകളും ഇതുവരെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ നാളെ നടക്കുന്ന കളി ഇരു ടീമുകൾക്കും നിർണായകം.
ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിന്റെ സൂപ്പർതാരം മഹേന്ദ്രസിങ് ധോണി നാളെ കളിച്ചേക്കും. പരുക്കിനെ തുടർന്ന് സീസണിലെ ഇതുവരെയുള്ള കളികളിൽ ധോണി ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഫിറ്റ്നെസ് വീണ്ടെടുത്ത താരം മുംബൈയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈയ്ക്കു വേണ്ടി കളിക്കുമെന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട്.
' അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫും അദ്ദേഹവും ചേർന്ന് നാളെ കളിക്കു മുൻപ് അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്തും. അദ്ദേഹം പൂർണമായി ഫിറ്റ്നെസ് വീണ്ടെടുത്തെങ്കിൽ ഉറപ്പായും കളിക്കും,' ചെന്നൈ ബൗളിങ് പരിശീലകൻ എറിക് സിമ്മോൺസ് പറഞ്ഞു.