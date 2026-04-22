വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ഐപിഎല്‍

ജയിക്കാനുള്ള ആ ത്വരയെവിടെ?, ഹൈദരാബാദിനെതിരായ തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ കെ എൽ രാഹുലിന് നേരെ വിമർശനം

ഡല്‍ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്‍സ് താരം കെ എല്‍ രാഹുലിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം ആകാശ് ചോപ്ര.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ബുധന്‍, 22 ഏപ്രില്‍ 2026 (19:51 IST)
സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ 23 പന്തില്‍ 37 റണ്‍സ് അടിച്ചെങ്കിലും ഡല്‍ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്‍സ് താരം കെ എല്‍ രാഹുലിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം ആകാശ് ചോപ്ര. മത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് അഭിഷേക് ശര്‍മയുടെ സെഞ്ചുറി കരുത്തില്‍ 20 ഓവറില്‍ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 242 റണ്‍സാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഡല്‍ഹിക്ക് 195 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് നേടാനായത്. 37 റണ്‍സടിച്ചെങ്കിലും പവര്‍ പ്ലേയില്‍ രാഹുല്‍ സ്വീകരിച്ച സമീപനത്തെയാണ് ആകാശ് ചോപ്ര വിമര്‍ശിക്കുന്നത്.

രാഹുല്‍ 23 പന്തില്‍ 37 റണ്‍സെടുത്തു. എന്നാല്‍ എത്ര അറ്റാക്കിംഗ് ഷോട്ട് രാഹുല്‍ കളിച്ചു എന്ന ചോദ്യമാണ് ആകാശ് ചോപ്ര ചോദിക്കുന്നത്. 240 റണ്‍സെന്ന വലിയ ടോട്ടലാണ് നിങ്ങള്‍ ചെയ്‌സ് ചെയ്യുന്നത്. തോല്‍ക്കാനാണ് 99 ശതമാനം സാധ്യതയും. അത്രയും വലിയ ഒരു വിജയലക്ഷ്യം മുന്നിലുള്ളപ്പൊള്‍ പവര്‍ പ്ലേ മുതലാക്കുക എന്നത് നിര്‍ണായകമാണ്. എന്നാല്‍ അങ്ങനൊരു വലിയ ടോട്ടല്‍ പിന്തുടരുകയാണെന്ന സമീപനമല്ല രാഹുലില്‍ നിന്നുണ്ടായത്. ആകാശ് ചോപ്ര പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലഖ്‌നൗവും ഇതേ തെറ്റാണ് വരുത്തിയത്. വലിയ ടോട്ടലുകള്‍ക്കെതിരെ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയില്‍ ബാറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല. നിങ്ങള്‍ തോല്‍ക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതല്‍. അപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ 100 ശതമാനം ടീമിനായി നല്‍കുക എന്നതാണ് പ്രധാനമെന്നും ആകാശ് ചോപ്ര പറഞ്ഞു. മത്സരത്തില്‍ രാഹുലിന്റെ കീപ്പിംഗ് പ്രകടനവും മികച്ചതായിരുന്നില്ലെന്ന് ആകാശ് ചോപ്ര കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :