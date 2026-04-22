മുംബൈക്കെതിരെ പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിൽ ധോനിയും, സഞ്ജുവിന് പകരം വിക്കറ്റ് കീപ്പറായേക്കും

മുംബൈ ഇന്ത്യന്സിനെതിരെ വരാനിരിക്കുന്ന ഐപിഎല് മത്സരത്തില് ഇതിഹാസ താരം എം എസ് ധോനി ചെന്നൈ ടീമില് തിരിച്ചെത്തിയേക്കും. ടൂര്ണമെന്റിന്റെ തുടക്കത്തില് പരിക്കേറ്റ ധോനി ചെന്നെയുടെ ആദ്യ മത്സരങ്ങളില് കളിച്ചിരുന്നില്ല. യുവതാരം ആയുഷ് മാത്രെയ്ക്ക് കൂടി പരിക്കേറ്റതോടെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ചെന്നൈ. ഐപിഎല്ലില് ഇതുവരെ 4 പോയിന്റുകളാണ് ചെന്നൈയ്ക്കുള്ളത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ധോനി നെറ്റ്സില് ബാറ്റിംഗ്, കീപ്പിംഗ് പരിശീലനങ്ങളില് ഏര്പ്പെട്ടിരുന്നു. മാറ്റ് ഹെന്റി, ജാമി ഓവര്ട്ടണ് എന്നിവരെയാണ് ധോനി നെറ്റ്സില് നേരിട്ടത്. ധോനി നെറ്റ്സില് കീപ്പിങ് ചെയ്യുന്ന പതിവില്ലെന്നും അതിനാല് നെറ്റ്സില് താരം പരിശീലനം നടത്തിയത് മുഴുവന് സമയ കീപ്പറായി ധോനി കളിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് നല്കുന്നതെന്നും മുന് ചെന്നൈ താരമായ ആര് അശ്വിനാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ബൗളിങ്ങില് അന്ഷുല് കംബോജ്, ജാമി ഓവര്ട്ടണ്, നൂര് അഹമ്മദ് എന്നീ താരങ്ങള് മികച്ച പ്രകടനങ്ങള് നടത്തുമ്പോള് ഓപ്പണിങ്ങിലെയും മധ്യനിരയിലെയും മോശം പ്രകടനങ്ങളാണ് ചെന്നൈയെ ബാധിക്കുന്നത്. ഫോമിലായിരുന്ന ആയുഷ് മാത്രെ പുറത്തായതോടെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ചെന്നൈ. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില് ഗുജറാത്തിനെതിരെ തകര്പ്പന് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് മുംബൈ, ബൗളിങ്ങില് താളം കണ്ടെത്താനായി എന്നതാണ് മുംബൈയ്ക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന പ്രധാനഘടകം.