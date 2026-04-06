പാക് - അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും സംഘർഷം, ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 6 പാക് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് താലിബാൻ

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 6 ഏപ്രില്‍ 2026 (16:21 IST)
പാക് - അഫ്ഗാന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ വീണ്ടും സംഘര്‍ഷം. ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ 6 പാകിസ്ഥാനി സൈനികരെ വധിച്ചതായി താലിബാന്‍ സൈന്യം അവകാശപ്പെട്ടു. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് അതിര്‍ത്തിപ്രദേശത്ത് ഇരു സേനാ വിഭാഗങ്ങളും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെ ആരംഭിച്ച സംഘര്‍ഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ രൂക്ഷമാവുകയും ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മില്‍ രൂക്ഷമായ വെടിവെയ്പ്പും ഷെല്ലിങ്ങും നടത്തുകയായിരുന്നു.

ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ 6 പാകിസ്ഥാന്‍ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും നിരവധി സൈനികര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായുമാണ് താലിബാന്റെ അവകാശവാദം. അതിര്‍ത്തിയിലെ ഒരു പാക് സൈനിക പോസ്റ്റ് പിടിച്ചെടുത്തതായും താലിബാന്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


