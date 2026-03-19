ഈദിനെ തുടർന്ന് താൽകാലിക വെടിനിർത്തലുമായി പാകിസ്ഥാൻ, ആക്രമിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് അഫ്ഗാന് മുന്നറിയിപ്പ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 19 മാര്ച്ച് 2026 (09:32 IST)
ഈദ് ആഘോഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് അഫ്ഗാന് താലിബാനെതിരെ നടക്കുന്ന സൈനിക നടപടികള് താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവെച്ചതായി പാകിസ്ഥാന്.
അതിര്ത്തി മേഖലയില് ശക്തമായ സംഘര്ഷാവസ്ഥ തുടരുന്നതിനിടെയാണ്
തീരുമാനം. മേഖലയിലെ സംഘര്ഷത്തില് താല്ക്കാലിക ശമനത്തിനുള്ള നീക്കമായാണ് ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഈദുല് ഫിത്ര് ആഘോഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ അഭ്യര്ഥന മാനിച്ചാണ് നടപടി.
അതേസമയം, അതിര്ത്തി ആക്രമണങ്ങളോ ഭീകരപ്രവര്ത്തനങ്ങളോ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കില് നടപടി പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാന് മന്ത്രി അത്താവുല്ലാ തരാര് എക്സിലൂടെയാണ് വിവരം അറിയിച്ചത്.
മാര്ച്ച് 18 അര്ധരാത്രി മുതല് മാര്ച്ച് 23 അര്ധരാത്രി വരെയാണ് ഇടവേള. എന്നാല് അതിര്ത്തികടന്നുള്ള ആക്രമണമോ ഡ്രോണ് ആക്രമണമോ ഉണ്ടായാല് ഓപ്പറേഷന് ഗസബ് ലില് ഹഖ് അടിയന്തിരമായി ആരംഭിക്കുമെന്നും പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. പാകിസ്ഥാന് കാബൂളിലെ ലഹരി വിമുക്ത കേന്ദ്രം ആക്രമിച്ചെന്ന അഫ്ഗാന് ആരോപണവും മന്ത്രി തള്ളി. തങ്ങള് ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങളും സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളും മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്നാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രതികരണം.
ഫെബ്രുവരി അവസാനം യുഎസ്- ഇറാന് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് 2 ദിവസം മുന്പാണ് പാക്- അഫ്ഗാന് അതിര്ത്തിയില് സ്ഥിതിഗതികള് വഷളായത്. പ്രകോപനമില്ലാതെ അഫ്ഗാന് താലിബാന് വെടിയുതിര്ത്തെന്നായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ ആരോപണം.