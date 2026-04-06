സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 6 ഏപ്രില് 2026 (08:29 IST)
ഹോര്മുസില് പണം ഈടാക്കുന്നത് നിയമവിധേയമാക്കാന് ഇറാന്. യുദ്ധത്തില് നേരിട്ട നഷ്ടം ഇതിലൂടെ ഈടാക്കാനാണ് ഇറാന്റെ പദ്ധതി. ഇറാന് പ്രസിഡന്റിന്റെ വക്താവിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ഇറാന് മാധ്യമമായ തസ്നിയും ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തത്. ഹോര്മോസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തില്ലെങ്കില് ഇറാന് നരകതുല്യമായ അവസ്ഥ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി.
ട്രംപ് തന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സൈനിക നടപടിയില് അമേരിക്കയ്ക്ക് കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങള് വരുത്തിയതായി ഇറാന്. യുദ്ധത്തില് ഇനി പഴയരീതിയല്ലെന്ന് ഇറാന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇസ്ഫഹാനില് അമേരിക്കന് പൈലറ്റിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനിടയില് സി130 ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് വിമാനവും രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഫോക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഉള്പ്പെടെ നിരവധി യുദ്ധവിമാനങ്ങള് തകര്ത്തതായി ഇറാന് അവകാശപ്പെട്ടു.
എം ക്യു ഒമ്പത് റിപ്പര് ഡ്രോണുകള് ഉള്പ്പെടെ പന്ത്രണ്ടോളം യുദ്ധവിമാനങ്ങള് വെടിവെച്ചിട്ടെന്നാണ് ഇറാന് അവകാശപ്പെടുന്നത്. അധിനിവേശക്കാര്ക്ക് മറുപടി നല്കാന് തങ്ങള് സജ്ജമാണെന്നും അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണികള്ക്ക് മുന്നില് തങ്ങള് ഭയപ്പെടില്ലെന്നും ഇറാന് സൈനിക വക്താവ് വ്യകതമാക്കി.