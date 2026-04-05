ഇസ്രായേൽ ഡ്രോൺ ഫാക്ടറിക്ക് നേരെ ഇറാന്റെ മിസൈൽ വർഷം, പൂർണ്ണമായും നശിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 5 ഏപ്രില് 2026 (20:02 IST)
ഇസ്രായേലിലെ സൈനിക ഡ്രോണ് നിര്മ്മാണ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ ഇറാന് നടത്തിയ മിസൈല് ആക്രമണത്തില് ഡ്രോണ് നിര്മാണം കേന്ദ്രം തകര്ന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്.ബുധനാഴ്ച പുലര്ച്ചയോടെയാണ്
ഇസ്രായേലിലെ പെറ്റ ടിക്വയിലെ ഡ്രോണ് നിര്മാണകേന്ദ്രത്തിന് നേരെ ഇറാന്റെ മിസൈല് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തില് കെട്ടിടത്തിന് കനത്ത നാശമുണ്ടായതായും പ്രവര്ത്തനം പുനരാരംഭിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്നും യെനെറ്റ് ന്യൂസ് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ഇസ്രായേലിന്റെ അത്യാധുനിക പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ മറികടന്ന് മിസൈലുകള് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് പതിച്ചതായാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഡ്രോണ് നിര്മ്മാണ ശാലയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങള് തകര്ന്നതായും സൈനിക ആവശ്യങ്ങള്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രോണുകളുടെ ഉല്പ്പാദനം നിലച്ചതായും അന്താരാഷ്ട്ര വാര്ത്താ ഏജന്സികള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. അതേസമയം നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി ഇസ്രായേല് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
ഇസ്രായേല് സൈന്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈലറ്റ് ഹെല്മറ്റുകള്,ബോംബ് ഘടകങ്ങള്, ഡ്രോണുകള് എന്നിവയുള്പ്പെടുന്ന ഉപകരണങ്ങള് നിര്മിക്കുന്നതാണ് ഫാക്ടറി.ഇറാന് ആക്രമണത്തില് ഫാക്ടറിയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. പ്ലാന്റ് പൂര്ണ്ണമായും നശിച്ചതായാണ് വിവരം. റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം മിസൈല് ഫാക്ടറിയുടെ ചുറ്റുമതിലിന് സമീപമാണ് പതിച്ചത്.