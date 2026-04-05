ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനിൽ വ്യാജ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ പദ്ധതിയിടുന്നു, കൊൽക്കത്ത ആക്രമിച്ച് തിരിച്ചടിക്കും : ഖ്വാജ ആസിഫ്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 5 ഏപ്രില് 2026 (13:46 IST)
ഭാവിയില് എപ്പോഴെങ്കില് ഇന്ത്യ ആക്രമണത്തിന് തുനിഞ്ഞാല് കൊല്ക്കത്ത ആക്രമിച്ച് കനത്ത തിരിച്ചടി നല്കുമെന്ന് പാകിസ്ഥാന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫ്. സിയാല്കോട്ടില് നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഖ്വാജ ആസിഫ്. ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പാക് സ്വദേശികളുടെയോ അല്ലെങ്കില് അവരുടെ തന്നെ ആളുകളുടെയോ മൃതദേഹങ്ങള് ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം അവര് ഭീകരരായിരുന്നുവെന്ന് പ്രചാരണം നടത്തി പാകിസ്ഥാനെതിരെ വ്യാജ ഓപ്പറേഷന് നടത്താന് പദ്ധതിയിടുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് ലഭിച്ചതായി ഖ്വാജ ആസിഫ് അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാല് ഈ ആരോപണത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകളൊന്നും പുറത്തുവിടാന് ഖ്വാജ ആസിഫ് തയ്യാറായിട്ടില്ല.
ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് നേരത്തെ തന്നെ പാകിസ്ഥാന്റെ ഏതൊരു ആക്രമണ ശ്രമത്തിനും ''അഭൂതപൂര്വവും നിര്ണായകവുമായ'' മറുപടി നല്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിരുന്നു. നിലവില് യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യമൊന്നും തന്നെയില്ലെങ്കിലും ഇരു രാജ്യത്തെയും നേതാക്കള് തമ്മില് നടക്കുന്ന പ്രസ്താവനകള് ഇന്ത്യ- പാക് ബന്ധത്തെ കൂടുതല് വഷളാക്കുന്നതാണ്. നേരത്തെയും ഇന്ത്യക്കെതിരെ സമാനമായ ഭീഷണികള് പാകിസ്ഥാന് മുഴക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം കൊല്ക്കത്ത പോലുള്ള നഗരങ്ങളെ പാകിസ്ഥാന് ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുമെന്നുള്ള പരാമര്ശങ്ങളെ ഗൗരവകരമായാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് കണക്കാക്കുന്നത്. ഏതൊരു യുദ്ധത്തിനും സജ്ജമാണെന്ന സൂചനയും ഭീഷണിയുമാണ് പാകിസ്ഥാന് നിരന്തരം നല്കുന്നതെന്നാണ് വിദഗ്ധര് പറയുന്നത്. യഥാര്ത്ഥ യുദ്ധസാധ്യതകള് ഇപ്പോള് നിലനില്ക്കുന്നില്ലെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലെ പ്രമുഖര് ഇത്തരം പരാമര്ശങ്ങള് നടത്തുന്നത് ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.