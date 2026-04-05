ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026
ആ ഇടങ്ങേറ് പിടിച്ച ഹോർമുസ് തുറക്കടാ, ഇല്ലേൽ നീയെല്ലാം തീർന്ന്, ഇറാനെ പച്ചത്തെറി വിളിച്ച് ട്രംപ്

വരാനിരിക്കുന്ന ചൊവ്വാഴ്ചയെ പവര്‍ പ്ലാന്റ് ഡേ, ബ്രിഡ്ജ് ഡേ എന്നിങ്ങനെയാണ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 5 ഏപ്രില്‍ 2026 (19:47 IST)
ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്ന് നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ ഇറാന് നരകത്യല്യമായ അവസ്ഥ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. തിങ്കളാഴ്ചയ്ക്കകം കടലിടുക്ക് തുറന്ന് തന്നില്ലെങ്കില്‍ ഇറാന്‍ കടുത്ത പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. വരാനിരിക്കുന്ന ചൊവ്വാഴ്ചയെ പവര്‍ പ്ലാന്റ് ഡേ, ബ്രിഡ്ജ് ഡേ എന്നിങ്ങനെയാണ് ട്രംപ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇറാന്റെ ഊര്‍ജ നിലയങ്ങളും പാലങ്ങളും തകര്‍ക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ട്രംപ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

തന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില്‍ ഇറാന്‍ ഭരണകൂടത്തെ കടുത്ത തെറി വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ട്രംപിന്റെ പോസ്റ്റ്. കടലിടുക്ക് തുറന്ന് നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് നരകത്തില്‍ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. കാത്തിരിക്കു. അല്ലാഹുവിന് സ്തുതി എന്നും ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില്‍ കുറിച്ചു. സമാധാന ചര്‍ച്ചകളില്‍ പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് മധ്യസ്ഥ രാജ്യങ്ങള്‍ അവകാശപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപിന്റെ യുദ്ധഭീഷണി.

അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രംപ് നല്‍കിയ അന്ത്യശാസനത്തിന് അതേ രീതിയിലുള്ള മറുപടിയാണ് ഇറാന്‍ സൈനിക നേതൃത്വം നല്‍കിയത്.ഇറാന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ആക്രമണമണമുണ്ടായാല്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് നേരെ നരകവാതിലുകള്‍ തുറക്കുമെന്ന് ഇറാന്‍ വ്യക്തമാക്കി. മേഖലയിലെ അമേരിക്കന്‍ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിടുമെന്നാണ് ഇറാന്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്.



