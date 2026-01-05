'ഞാന്‍ സന്തുഷ്ടനല്ലെന്ന് മോദിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു'; ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുതിയ മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 5 ജനുവരി 2026 (19:05 IST)
വെനിസ്വേലയില് അമേരിക്ക നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിന് ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. റഷ്യയില് നിന്ന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് തുടര്ന്നാല് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേലുള്ള തീരുവ യുഎസ് ഉയര്ത്തുമെന്ന് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് 'താന് സന്തുഷ്ടനല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു' എന്നും റഷ്യയില് നിന്നുള്ള എണ്ണ വാങ്ങല് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ട്രംപിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഇന്നലെ എയര്ഫോഴ്സ് വണ്ണില് മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യ റഷ്യയില് നിന്നുള്ള എണ്ണ വാങ്ങല് ഗണ്യമായി കുറച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അമേരിക്കന് കമാന്ഡര്-ഇന്-ചീഫ് പറഞ്ഞു. 'അവര് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന് ആഗ്രഹിച്ചു. അടിസ്ഥാനപരമായി, മോദി വളരെ നല്ല വ്യക്തിയാണ്. ഞാന് സന്തുഷ്ടനല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മില് വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും നമുക്ക് അവരുടെ മേലുള്ള താരിഫ് വളരെ വേഗത്തില് ഉയര്ത്താന് കഴിയുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
ആഭ്യന്തര ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷയ്ക്ക് റഷ്യന് എണ്ണ ഇറക്കുമതി അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഇന്ത്യ വിശദീകരിച്ചിട്ടും, യുഎസ് ഈ നീക്കത്തെ വിമര്ശിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. താരിഫുകളെച്ചൊല്ലിയുള്ള സംഘര്ഷങ്ങള് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ട്രംപിന്റെ പുതിയ പരാമര്ശങ്ങള്. വ്യാപാര സംബന്ധമായ തര്ക്കങ്ങള് തുടരുമ്പോഴും ശക്തമായ ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര ബന്ധം നിലനിര്ത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും പ്രസിഡന്റ് ട്രംപും നേരത്തെ ഒരു ഫോണ് കോളില് ചര്ച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ദീര്ഘകാലമായി നിലനില്ക്കുന്ന വ്യാപാര പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പുതിയ ചര്ച്ചകള് ആരംഭിക്കാന് ഇന്ത്യയും യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ കോള് നടന്നത്.