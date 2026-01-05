തിങ്കള്‍, 5 ജനുവരി 2026
അംബോസെല്ലിയുടെ രാജാവ്, സൂപ്പർ ടസ്കർ വിഭാ​ഗത്തിലെ അവസാന കൊമ്പൻ ക്രെയ്​ഗ് ചരിഞ്ഞു

വൈൽഡ്‌ലൈഫ് സർവീസിന്റേയും നാഷണൽ പാർക്കിനടുത്തുള്ള പ്രദേശവാസികളുടേയും പ്രത്യേക സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ക്രെയ്​ഗ് ജീവിച്ചിരുന്നത്

രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 5 ജനുവരി 2026 (16:51 IST)
ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവുംവലിയ കൊമ്പൻ, അംബോസെല്ലി നാഷണൽ പാർക്കിലെ സൂപ്പർ ടസ്‌കർ വിഭാഗത്തിലെ അവസാന കൊമ്പൻ ക്രെയ്​ഗ് ചരിഞ്ഞു. അമ്പത്തിനാലാമത്തെ വയസിലാണ് ക്രെയ്ഗ് ലോകത്തോടു വിടപറഞ്ഞത്. 1972 ജനുവരിയിൽ കാൻഡ്രയിലായിരുന്നു ക്രെയ്​ഗിൻ്റെ ജനനം. പ്രായാധിക്യം മൂലമുള്ള സാധാരണ മരണമാണ് ക്രെയ്ഗിന് സംഭവിച്ചതെന്ന്
വൈൽഡ്‌ലൈഫ് സർവീസ് വക്താവ് അറിയിച്ചു.

നീളമേറിയ കൊമ്പുകളിലൂടെ ലോക പ്രശസ്തനായിരുന്നു ക്രെയ്​ഗ്. കെനിയ വൈൽഡ്‌ലൈഫ് സർവീസിന്റേയും നാഷണൽ പാർക്കിനടുത്തുള്ള പ്രദേശവാസികളുടേയും പ്രത്യേക സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ക്രെയ്​ഗ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. എൺപതുകളിൽ 45കിലോയോളം ഭാരം വരുന്ന സൂപ്പർ ടസ്കറുടെ കൊമ്പുമുറിക്കാൻ ആളുകളേറെയായിരുന്നു. ആനകളെ കൊന്നും വേട്ടയാടിയും കൊമ്പ് മുറിച്ചെടുക്കുന്നതായിരുന്നു രീതി. എൺപതുകളുടെ അവസാനത്തോടെ സൂപ്പർ ടസ്കറുകളുടെ എണ്ണം അറുപതിനായിരത്തിൽ നിന്നും ഇരുപതിനായിരമായി കുറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ക്രെയ്​ഗിൻ്റെ സംരക്ഷണം അംബോസല്ലിയിലെ ജനങ്ങൾ കൂടി ഏറ്റെടുത്തത്. വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ മാതൃക എന്നാണ് ക്രെയ്ഗിന്റെ സംരക്ഷണത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്.

കൊമ്പിൻ്റെ നീളത്തോടൊപ്പം ശാന്തസ്വഭാവക്കാരനാണെന്നതായിരുന്നു ക്രെയ്​ഗിന് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കി മാറ്റിയത്. സന്ദർശകരേയും ഗവേഷകരേയുമൊക്കെ അടുത്തു ചെല്ലാനും ഇടപഴകാനും ക്രെയ്ഗ് സമ്മതിച്ചിരുന്നു.



